13 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Abra Pampa
Turismo en Jujuy
Historias de superación
Abra Pampa
Humahuaca
Onda Estudiantil 2025
CASA DEL HORROR
barrio Aguas Negras
Narcomenudeo
PALPALÁ
Abra Pampa

Lanzan curso de chacinados

Por la diversificación productiva y el fomento al autoempleo.

Daniel Salas
Miércoles, 13 de agosto de 2025 03:15
Cooperación | Ariel Machaca y Félix Pérez ante funcionarios municipales.

La Municipalidad de Abra Pampa y la Secretaría de Coordinación de Agencias de Desarrollo firmaron un Convenio de cooperación interinstitucional para el dictado del Curso de elaboración de chacinados, destacando principalmente la naturaleza y la calidad de la materia prima que se obtiene en la región.

La Municipalidad de Abra Pampa y la Secretaría de Coordinación de Agencias de Desarrollo firmaron un Convenio de cooperación interinstitucional para el dictado del Curso de elaboración de chacinados, destacando principalmente la naturaleza y la calidad de la materia prima que se obtiene en la región.

El acuerdo entre el intendente Ariel Machaca y el secretario Félix Pérez se debe a la coincidencia en la gestión y la aplicación de políticas públicas que ambos vienen concretando y en su decisión de apostar a la búsqueda de alternativas de capacitación y laboral para los pobladores.

La finalidad del curso es promover la formación técnica y práctica en la elaboración de chacinados como herramienta para fomentar el autoempleo, la diversificación productiva y el valor agregado en la cadena de producción ganadera local.

El dictado gratuito que se extenderá por tres meses está dirigido prioritariamente a emprendedores, productores y público en general de esa comuna y de zonas aledañas vinculados al sector ganadero, agroalimentario y con interés en incursionar en el rubro.

A través de las clases teóricas y prácticas los asistentes aprenderán sobre la conservación, curación, fermentación, cocción, deshidratación y ahumado de chacinados artesanales para consumo humano, aplicando técnicas de seguridad e higiene alimentaria.

"Acordamos con el intendente Ariel Machaca a través de este convenio, promover potenciales interesados en iniciarse o especializarse en la actividad, tanto para autoconsumo familiar como para emprendimientos comerciales; y a la vez aprovechar al máximo la producción ganadera en la zona", señaló Pérez, funcionario del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.

"Desde el municipio venimos ofreciendo una serie de capacitaciones en diversos oficios, acercando las herramientas necesarias para el desarrollo y la inserción laboral de los vecinos; además impulsamos la revalorización de la producción local y la promoción de nuestra soberanía alimentaria", apuntó Machaca.

 

