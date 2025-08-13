Lanzan curso de chacinados

La Municipalidad de Abra Pampa y la Secretaría de Coordinación de Agencias de Desarrollo firmaron un Convenio de cooperación interinstitucional para el dictado del Curso de elaboración de chacinados, destacando principalmente la naturaleza y la calidad de la materia prima que se obtiene en la región.

La Municipalidad de Abra Pampa y la Secretaría de Coordinación de Agencias de Desarrollo firmaron un Convenio de cooperación interinstitucional para el dictado del Curso de elaboración de chacinados, destacando principalmente la naturaleza y la calidad de la materia prima que se obtiene en la región.

El acuerdo entre el intendente Ariel Machaca y el secretario Félix Pérez se debe a la coincidencia en la gestión y la aplicación de políticas públicas que ambos vienen concretando y en su decisión de apostar a la búsqueda de alternativas de capacitación y laboral para los pobladores.

La finalidad del curso es promover la formación técnica y práctica en la elaboración de chacinados como herramienta para fomentar el autoempleo, la diversificación productiva y el valor agregado en la cadena de producción ganadera local.

El dictado gratuito que se extenderá por tres meses está dirigido prioritariamente a emprendedores, productores y público en general de esa comuna y de zonas aledañas vinculados al sector ganadero, agroalimentario y con interés en incursionar en el rubro.

A través de las clases teóricas y prácticas los asistentes aprenderán sobre la conservación, curación, fermentación, cocción, deshidratación y ahumado de chacinados artesanales para consumo humano, aplicando técnicas de seguridad e higiene alimentaria.

"Acordamos con el intendente Ariel Machaca a través de este convenio, promover potenciales interesados en iniciarse o especializarse en la actividad, tanto para autoconsumo familiar como para emprendimientos comerciales; y a la vez aprovechar al máximo la producción ganadera en la zona", señaló Pérez, funcionario del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.

"Desde el municipio venimos ofreciendo una serie de capacitaciones en diversos oficios, acercando las herramientas necesarias para el desarrollo y la inserción laboral de los vecinos; además impulsamos la revalorización de la producción local y la promoción de nuestra soberanía alimentaria", apuntó Machaca.