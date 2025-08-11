¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
11 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Pedidos de Captura
arma blanca
Onda Estudiantil 2025
CASA DEL HORROR
Onda Estudiantil 2025
Festival Spark
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Pedidos de Captura
arma blanca
Onda Estudiantil 2025
CASA DEL HORROR
Onda Estudiantil 2025
Festival Spark

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
Municipios

Comparsas honran a la Pacha

Carnavaleros se reúnen en la villa norteña para celebrar.

Lunes, 11 de agosto de 2025 01:00
COSTUMBRE | SIMPATIZANTES DE LA AGRUPACIÓN CUMPLIERON CON LA PACHA.

El próximo fin de semana las comparsas y agrupaciones de Tilcara nuevamente estarán de festejo, los directivos y simpatizantes se reencontrarán para honrar a la Pachamama y bailar alrededor del mojón como si fuera el mismísimo carnaval.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El próximo fin de semana las comparsas y agrupaciones de Tilcara nuevamente estarán de festejo, los directivos y simpatizantes se reencontrarán para honrar a la Pachamama y bailar alrededor del mojón como si fuera el mismísimo carnaval.

La agrupación Los viejos choclos, presidida por Noelia y Analía Montoya, el sábado pasado se congregaron en el mojón en el barrio Usina donde cumplieron con la costumbre de agradecer a la Madre Tierra.

Gran cantidad de simpatizantes concurrieron para celebrar la tradición junto a los también directivos Nora Gorena, Silvina Mamani, Manuel Pantoja y Fernando Sajama.

Luego de compartir un rico picante de mondongo, se cantaron coplas y se bailó hasta el atardecer cuando comenzaba a refrescar.

El próximo viernes desde el mediodía en La Banda, la agrupación Los pympas espera a sus seguidores para agradecerle por los bienes recibidos.

Al día siguiente desde las 13 en su mojón en el barrio Pueblo Nuevo, la comparsa Pocos pero locos hará lo mismo, posteriormente los carnavaleros se dirigirán al salón del centro vecinal donde bailarán hasta la jornada del domingo.

También ese sábado y en mismo horario pero en la zona de la costanera, la agrupación Los ahijaditos se congregará para corpachar a la Madre Tierra al pie del mojón.

Aparte, la intendente Sonia Pérez y el personal municipal harán lo propio el 15 desde el mediodía en el edificio municipal.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD