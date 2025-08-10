37° Festival Provincial del Citrus hoy en Santa Clara

En las vísperas de la patronal en honor a Santa Clara de Asís, desde el mediodía de hoy en el Club Deportivo El arenal en Santa Clara se desarrollará el 37° Festival Provincial del citrus en adhesión a la festividad religiosa.

En las vísperas de la patronal en honor a Santa Clara de Asís, desde el mediodía de hoy en el Club Deportivo El arenal en Santa Clara se desarrollará el 37° Festival Provincial del citrus en adhesión a la festividad religiosa.

El espectáculo que tendrá como protagonistas a Joaquín Sosa, Iván Ruíz, Coroico y otros, provocó grandes expectativas en el público de esa comuna y de los poblados cercanos ya que tendrá la oportunidad de aplaudir a sus artistas favoritos y disfrutar de una jornada en familia.

Al mediodía se habilitará el ingreso al campo deportivo donde los santaclareños y visitantes dispondrán de espacios para almorzar, stands de venta de indumentaria gaucha y de exposición de artesanías tradicionales, también se ofrecerán cítricos y sus derivados.

A las 17 comenzará el espectáculo folclórico que se prolongará hasta la medianoche con una grilla de artistas convocante y representativa de la tradición musical de esa zona de las Yungas; a ella se sumarán los ganadores del Santa Clara canta y cuerpos de danzas folclóricas de la comuna.

Brindarán su repertorio desde el escenario Iván Ruiz, el conjunto Canto del alma, Joaquín Sosa, Thiago Santucho, Lorito Alvarez, el grupo Sentimiento mansero, la destacada vocalista Fati Sosa, Grupo Sentimiento, Los changos del chamame, y Coroico.

Los ganadores del Santa Clara canta fueron Tais López (primer puesto, con 11 años de edad) además de Diego Cruz y Ludmila Andrade. El intendente Antonio Alaniz subirá al escenario para agradecer al público y entregar una Bandera de ceremonia a un elenco bailable folclórico.