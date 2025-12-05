Consolidan el acceso al Parque Botánico

El municipio capitalino informó sobre el avance de la pavimentación de un nuevo tramo de calle El Palenque, en el barrio Los Perales, obra supervisada por el intendente Raúl “Chuli” Jorge.

Los trabajos, ejecutados con fondos propios e integrados a un circuito de mejoras viales en la zona, consolidarán el acceso al Parque Botánico “Barón Schuel” y aportarán mayor valor urbanístico al sector.

Los trabajos, iniciados días atrás, fueron supervisados por el intendente Raúl “Chuli” Jorge, acompañado por los secretarios de Obras Públicas y de Servicios Públicos, Aldo Montiel y Guillermo Marenco. En la ocasión, el jefe comunal destacó que esta intervención “generará un plusvalor para todo el sector consolidado de Los Perales y para el circuito que conecta las arterias con la avenida Arturo Illia y el Río Grande”.

Con un tono festivo, Jorge agregó: “Como si fuera un homenaje anticipado a los Reyes Magos, estamos llegando con la pavimentación de calle El Palenque hasta la plaza, que se convertirá en un acceso directo al Parque Botánico”. Además, recordó que esta obra “complementa intervenciones parciales realizadas en el transcurso de este año”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, destacó que “calle El Palenque se convertirá en el acceso principal a la reserva natural de la ciudad, reconocida a nivel nacional e internacional. Incluso el Mangrullo, que forma parte del predio, fue tomado como referencia por otros municipios”.

Finalmente, Montiel explicó que la obra contará con dos tipos de materiales, “desde Los Geranios hasta Los Nardos se trabajará con concreto asfáltico, y desde Los Nardos hasta Cuñado se ejecutará en hormigón, al igual que la bocacalle sobre Cuñado, para encauzar adecuadamente el agua proveniente del río y evitar erosiones durante la temporada estival”.