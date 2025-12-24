Solicita ayuda para recuperar la visión

Un adulto mayor de la ciudad de San Pedro de Jujuy, Andrés Hugo Echeverría de 81 años, solicita ayuda con el fin de conseguir el tratamiento adecuado para la retinopatía con la que fue diagnosticado hace un año y ocho meses. Es jubilado de la Municipalidad de la ciudad del Ramal y está luchando para no perder la vista por completo.

En su visita a El Tribuno de Jujuy relató que en el 2023 le colocaron una inyección intraocular que llevaría la denominación "Atil" con la que se corrigieron sus problemas de visión pero no volvieron a administrársela aunque ese es su pedido. Echeverría comentó que los oftalmólogos que lo atendieron le dijeron que es un medicamento muy costoso, aunque apela a que algún profesional compasivo y honrado acceda a su solicitud. El paciente asegura que buscará la forma de cubrir los gastos correspondientes.

Hasta el momento Echeverría recibió otra droga para la vista, llamada Avastín, por la que tuvo que abonar como particular alrededor de $370.000 -aunque tiene el ISJ- pero sin los resultados esperados.

El 15 de enero le tienen que poner una nueva dosis y para ese momento quiere contar con el respaldo de algún especialista que le permita retomar el tratamiento que al principio de su dolencia lo alivió. Cosa que no ocurrió por ejemplo este año con las tres inyecciones que le aplicaron en el ojo.

Dejó como contactos el 3888-437827 o el 3888-561072 que corresponden a sus hijos, para alguien compasivo y honrado que pueda ayudarlo a conseguir la solución.