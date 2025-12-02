Más de 3 mil árboles fueron plantados en lo que va del año

El intendente Raúl Jorge destacó que en lo que va del año, la comuna capitalina ya supera las 3 mil especies plantadas en su jurisdicción, resaltando la importancia de la reforestación y del trabajo conjunto con los centros vecinales.

Dijo que en ese marco se impulsa el programa "Un Árbol en mi Vereda", una iniciativa que promueve la participación ciudadana para mejorar la calidad ambiental y el bienestar de toda la comunidad.

Jorge consideró que a la ciudad "le falta mucho más verde y lo importante en este caso es la interacción con el barrio, con el centro vecinal y también con la Secretaría de Servicios Públicos, la de Planificación y así poder combinar el padrinazgo de los centros vecinales".

"Por ahí podes tener el mejor barrio, con las mejores casas, pero si las veredas no están en condiciones, donde no están arborizadas, todo eso cae en un deterioro urbano muy grande. Así que estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Venimos del parque Xibi Xibi, donde se plantaron más de 670 especies autóctonas para reforzar lo maravilloso que ocurre en ese sitio. Agradecemos a la población, porque ya pasó un año de su plantación y están en perfectas condiciones, no se rompieron, no las vandalizaron".

Más para el 2026

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos municipal, Guillermo Marenco, expresó: "Seguimos avanzando con un plan de reforestación dentro de la ciudad, esta es una de las prioridades que tiene la gestión del intendente Jorge en cuanto al cuidado del medio ambiente. Es un factor importante dentro de lo que es combatir los efectos del cambio climatológico. Llevamos más de 3 mil este año, más de 600 especies autóctonas dentro del parque Xibi Xibi", detalló.

Asimismo afirmó que "estamos trabajando en el barrio Cerro Las Rosas, y vamos a seguir haciéndolo en el resto de los barrios, porque estamos en una época donde se tiene que hacer el plantado de las nuevas especies. Esto tiene una proyección mucho mayor para el 2026", afirmó.

Juan Carlos Figueroa, director general de Espacios Verdes, dijo que "no solo plantamos especies nativas y aquellas recomendadas para la zona urbana y las veredas, donde muchas veces surge el problema, sino que también trabajamos en evitar errores comunes. Muchas veces se eligen especies inadecuadas que luego generan molestias, ya sea por su tamaño o por raíces demasiado invasivas. El problema principal es no seleccionar las especies correctas", comentó al referirse a las dificultades que generan los árboles no aptos para veredas en la ciudad.

En ese sentido, Figueroa, aprovechó la ocasión para "invitar a la gente que se acerque a Espacios Verdes por un asesoramiento, por las plantas. Nosotros les donamos los arbolitos, las especies correspondientes, según el ancho de las veredas", finalizó el funcionario municipal.

"Continuamos con la forestación, con la arborización de toda la ciudad. Siempre haciendo un corredor biológico que repercute en el cambio climático".

Sobre el programa "Un Árbol en mi Vereda", el director, dijo que "un vecino particular puede venir a la Dirección, si es un centro vecinal, también. Trabajamos en conjunto, la municipalidad va a relevar la zona, contamos árboles, damos árboles, traemos a la gente para colocarlos. Lo único que pedimos es el compromiso de riego y concientización para que esto continúe y no se acabe".