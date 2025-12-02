Descacharrado en Palpalá

La Municipalidad de Palpalá anunció un operativo integral de descacharrado en toda la ciudad, el cual comenzará hoy y se desarrollará de 8 a 12.30 en el barrio 2 de Abril.

El municipio destacó que el objetivo principal es eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

Pasado mañana el mismo se cumplirá en el barrio San José (sectores Upcn y 10 Hectáreas), mientras que el 11 del corriente será en igual barrio, sectores nuevo y viejo.