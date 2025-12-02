20°
2 de Diciembre, Jujuy, Argentina
Santa Fe
Zoonosis
Hojas de coca
Descacharrado
educación
Adolescente demorado
Hockey
ENTREVISTA MARTÍN FELLNER
Ciudad Cultural
Cámara Minera

Palpalá

Descacharrado en Palpalá

El operativo se cumplirá hoy en el barrio 2 de Abril.

Martes, 02 de diciembre de 2025
IMAGEN ILUSTRATIVA.

La Municipalidad de Palpalá anunció un operativo integral de descacharrado en toda la ciudad, el cual comenzará hoy y se desarrollará de 8 a 12.30 en el barrio 2 de Abril.

El municipio destacó que el objetivo principal es eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

Pasado mañana el mismo se cumplirá en el barrio San José (sectores Upcn y 10 Hectáreas), mientras que el 11 del corriente será en igual barrio, sectores nuevo y viejo.

 

