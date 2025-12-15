Inolvidable noche vivieron en Palpalá

La ciudad de Palpalá vivió una noche inolvidable con la gran celebración de la cena blanca, un evento que fue posible gracias al acompañamiento permanente del municipio, encabezado por el intendente Rubén Eduardo Rivarola, quien brindó respaldo a los estudiantes durante todo el año.

EN LA PISTA | LOS JÓVENES PROTAGONISTAS DESPLEGARON SU TALENTO.

De esta manera, el Estadio Olímpico Municipal se preparó para recibir a más de 700 egresados de los distintos establecimientos educativos de la ciudad, que disfrutaron de su noche soñada en un entorno cuidado, organizado y pensado especialmente para ellos.

La jornada comenzó por la tarde, con un clima ideal que acompañó la tradicional pasarela y vals sobre la avenida Martijena, donde los estudiantes desfilaron ante la mirada emocionada de familiares y amigos, quienes acompañaron este momento tan significativo en la última etapa del nivel secundario.

JUEGOS | HUBO DISTINTAS PROPUESTAS RECREATIVAS EN LA NOCHE.

Al ingresar al predio, los jóvenes fueron recibidos con una puesta en escena festiva que incluyó arlequines, golosinas y un show especial de bienvenida. Ya dentro del estadio, disfrutaron de una noche a puro festejo, con música, juegos, DJ en vivo y un servicio de catering que ellos mismos tuvieron la posibilidad de elegir, reforzando el protagonismo juvenil en cada detalle de la celebración.

ELEGANCIA | LOS CHICOS SE VISTIERON PARA UNA VELADA INOLVIDABLE.

Una vez más, la gestión del intendente Rivarola reafirmó su compromiso con la juventud, generando espacios de encuentro, contención y celebración. La fiesta de la Promo 2025 no solo fue un evento multitudinario, sino también una muestra del trabajo conjunto para que los estudiantes de Palpalá puedan celebrar, compartir y construir recuerdos imborrables en un marco de cuidado y responsabilidad.

JUVENTUD | NOSTALGIA Y NUEVOS ANHELOS SE ENCONTRARON EN UN ENCUENTRO ESPECIAL.

El evento se desarrolló bajo la supervisión de personal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de la municipalidad palpaleña, en articulación con el Same y la Policía de la Provincia, garantizando el orden y la seguridad de los egresados y del público en general.