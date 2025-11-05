Municipio tilcareño intensificó la limpieza de la localidad

La Dirección de Ambiente del municipio de Tilcara, después de la conmemoración del Día de Todos los Santos y del Día de los Fieles Difuntos, implementó una campaña de limpieza en diferentes sectores de la ciudad cuidando la imagen de urbanidad que quiere dar a los vecinos y visitantes.

Personal de esa área, a cargo de Matías Figueroa, recolectó gran cantidad de residuos arrojados desaprensivamente a orillas de la ruta nacional 9 y en la zona donde está ubicada la cancha de fútbol del Club Manuel Belgrano.

El pasado lunes durante la mañana, las tareas comenzaron sobre la ruta nacional 9 entre Villa Las Rosas y Villa Florida, aproximadamente unos 3 kilómetros, de donde recolectaron alrededor de 20 kilogramos de residuos.

Entre los residuos predominaron botellas de vidrio, bolsas de polietileno, latas (de cerveza) y tetrabrik, también papel higiénico y otros desechos.

El funcionario municipal acusó que la basura arrojada se debe principalmente a la falta de conciencia ambiental que poseen los vecinos y visitantes, y para contrarrestar esa mala costumbre se reforzará la campaña de concientización.

En la zona donde está ubicado el predio deportivo el personal juntó gran cantidad de latas de cerveza, tetrabrik (caja de vino), envases de plástico de gaseosa descartables, y también vidrio (de botellas) y papel.

La acumulación de estos residuos se debe a que los fines de semana se realizan cotejos futbolísticos con equipos de varones y mujeres. "Ahí tendremos que ir a hablar para que nos colaboren con la limpieza, podríamos dejarles bolsas para que dejen juntando la basura", apuntó Figueroa.

Por programarse hoy desde las 9 hasta las 12 en la plaza central la jornada de Ecocanje, organizada por dicha dependencia, se interrumpirá el plan de limpieza para continuar mañana y el viernes.

El jueves se limpiará desde la avenida Costanera (iniciando en la intersección con Villafañe) hasta la laguna de Cerro Chico; y el viernes el operativo se instalará en la cancha de fútbol de Huasamayo, "que está un poco complicada por los residuos".

A partir de la próxima semana Ambiente proseguirá con la tarea de limpieza y recolección de basura abarcando los diferentes sectores barriales. El funcionario municipal junto a los seis empleados que posee a cargo, se ocupan de la tarea y la concientización de los pobladores.

Figueroa remarcó que el cuidado de la limpieza de los espacios públicos requiere la participación activa de los vecinos, y remarcó que el personal municipal con la tarea que realiza quiere reforzar el compromiso de la comunidad en mantener la higiene del pueblo.

El objetivo del plan de limpieza y recolección de residuos es devolver la calidad de vida a los vecinos del pueblo, apuntó; a la vez propuso mantener un trabajo en equipo con la comunidad para garantizar el cuidado ambiental y mantener la limpieza y las buenas costumbres.