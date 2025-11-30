20°
2 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Santa Fe
Zoonosis
Hojas de coca
Descacharrado
educación
Adolescente demorado
Hockey
ENTREVISTA MARTÍN FELLNER
Ciudad Cultural
Cámara Minera
Municipalidad de San Salvador de Jujuy

Capacitación sobre violencia digital

Domingo, 30 de noviembre de 2025 00:00

En el marco de acciones de prevención y promoción de derechos que impulsa la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, estudiantes de tercer año del turno mañana del Colegio Secundario Nº 39 "Dr César Adrián Scaro" fueron destinatarios de una capacitación sobre violencia digital. El dictado tuvo lugar en el Nido Campo Verde. La actividad estuvo a cargo del Departamento de Coordinación de Potencial Ciudadano, perteneciente a la Procuración Municipal.

Una entrega de prensa oficial mencionó que durante el encuentro, las capacitadoras propusieron dinámicas participativas para facilitar el intercambio con los estudiantes. Mediante palabras clave, frases y ejemplos cotidianos, se buscó que los jóvenes pudieran identificar conductas de riesgo, reconocer situaciones de violencia digital y analizar cómo se manifiestan en el uso cotidiano de las redes sociales. Estas acciones tendrán continuidad.

