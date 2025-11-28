Se refuerza el trabajo en seguridad en Palpalá

El intendente de Palpalá Rubén Eduardo Rivarola, recibió al ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro, para establecer una mesa de trabajo conjunta. El objetivo del encuentro fue unificar criterios y definir acciones concretas para fortalecer la prevención del delito en la ciudad. Tras la reunión, ambas autoridades recorrieron el Centro de Monitoreo, destacando la necesidad de ampliar la tecnología de videovigilancia y la importancia de la colaboración activa de los vecinos en la lucha contra la inseguridad.

El jefe comunal destacó que "la seguridad es un tema complejo que requiere un enfoque integral", y subrayó la importancia de "trabajar en conjunto, para gestionar y, sobre todo, para profundizar la comunicación".

Refuerzo en tecnología

Uno de los puntos clave de la reunión fue la identificación de zonas conflictivas como los barrios San José, 2 de Abril y Las Tipas, donde el municipio está elaborando proyectos para mejorar el servicio de seguridad y establecer una presencia policial más robusta. "Estamos armando un proyecto para trabajar hacia adelante en esos lugares que son bastante conflictivos", afirmó Rivarola.

Respecto al Centro de Monitoreo, que ya cuenta con 150 cámaras, el intendente señaló el plan de "mejorarlo, ampliarlo y trabajar en conjunto con la provincia", para coordinar acciones de manera mancomunada.

El ministro Pulleiro, por su parte, hizo hincapié en la importancia de "escuchar las necesidades de los vecinos", mencionando que su visita incluyó reuniones con centros vecinales para atender reclamos. Anunció que se analiza la posibilidad de instalar un nuevo puesto de seguridad vial en uno de los accesos de la ciudad y la implementación de un destacamento en el sector de San José, una zona con reclamos permanentes de mayor presencia policial.

El ministro también aseguró que la provincia aportará recursos para ampliar la capacidad de videovigilancia de Palpalá. Además, se discutió la creación de un centro de atención de emergencias 911 que replique el modelo de San Salvador, buscando una respuesta más eficaz ante situaciones críticas.

Tarea compartida

Un eje central de la conversación fue la participación ciudadana. El ministro Pulleiro remarcó que la seguridad es una responsabilidad compartida entre la comunidad y los distintos niveles de gobierno. En este sentido, instó a los vecinos a denunciar actividades delictivas y a utilizar los buzones anónimos para reportar casos de narcotráfico, un "flagelo que está golpeando las puertas de todas las casas y debemos combatirlo juntos".

El encuentro consolida el compromiso de ambas gestiones para avanzar en una planificación ambiciosa que busca reducir los focos delictivos y construir un entorno más seguro para todos los habitantes de Palpalá.

120 familias ya tienen resolución de adjudicación

UN EVENTO SIGNIFICATIVO | REALIZADO EN LA ESCUELA LUTTERAL DEL BARRIO ANTÁRTIDA ARGENTINA.

Más de 120 familias palpaleñas del barrio Las Tipas recibieron las resoluciones de adjudicación de terrenos, un paso fundamental que les otorga la tenencia legal de sus hogares. El emotivo acto, encabezado por el intendente Rubén Eduardo Rivarola y el gobernador Carlos Sadir, celebró la regularización del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria - 215 Viviendas y reafirma el compromiso de las autoridades con el derecho a una vivienda digna.

La entrega simboliza un hito en la regularización habitacional de Palpalá, destacando el trabajo articulado entre el municipio y el Gobierno provincial. Estas viviendas de tres dormitorios fueron construidas entre 2011 y 2012 y ocupadas por sus actuales residentes a partir de 2015, mediante autorización municipal o actas de cooperativas.

El acto contó con la presencia del ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el presidente del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (Ivuj), José Luis Paiquez, junto con vocales y diversos funcionarios municipales y provinciales. Al respecto, Rivarola expresó su profunda satisfacción: “Ahora más familias pueden tener su tenencia y esto es un paso muy importante”. Rivarola destacó la colaboración entre los vecinos, el municipio y el Ivuj, señalando que, a pesar de lo “complicado” de los trámites, la acción conjunta permite avanzar en estas regularizaciones. Por su parte, el gobernador Sadir se mostró optimista ante el logro: “Regularizar 120 familias en un barrio donde muchas de ellas habitan desde hace años es un logro significativo”.

Además de agradecer la colaboración del Ivuj y el intendente Rivarola, el gobernador comentó la ampliación de un programa de microcréditos destinado a ayudar a las familias a realizar mejoras en sus viviendas o incluso construir nuevas casas. “El objetivo es mejorar la calidad de vida de los jujeños, permitiendo que cada uno llegue a su hogar”, añadió.

Desarrollo comunitario

EL INTENDENTE RIVAROLA | JUNTO A UNA VECINA QUE RECIBIÓ SUS DOCUMENTOS.

Mirta Balbín, vecina de Las Tipas, calificó el día como “memorable” y agradeció el apoyo. “Después de tantos años de espera, hoy nos sentimos felices”, comentó. Natalia Espinosa, otra beneficiaria, expresó con entusiasmo: “Esto es muy importante para nosotros, especialmente para quienes tenemos proyectos para hacer en casa”, revelando su proyecto de abrir una agencia de cobro, lo que ilustra cómo la regularización abre nuevas puertas económicas.