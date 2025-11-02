Inauguraron el Centro de Día de Personas Mayores en Rodeíto

En un acto encabezado por el gobernador Carlos Sadir, el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy junto a la Comisión Municipal de Rodeíto pusieron en funcionamiento el Centro de Día para Personas Mayores, un espacio creado para promover el bienestar integral, la autonomía y la socialización mediante actividades recreativas, culturales, educativas y de cuidado.

La puesta en funcionamiento de la institución se realizó en el marco del 40° aniversario de la fundación de Rodeíto, y contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, el comisionado municipal, Eduardo Orellana el secretario de Cultura, José Rodriguez Bárcena, la directora general de Personas Mayores, Cintia Páez, y la coordinadora de Promoción de Derechos, Silvia Facttori, junto a otros funcionarios provinciales y municipales.

En su discurso, Russo Arriola subrayó el valor de este nuevo espacio y apuntó que “hoy nos convoca un momento muy especial como es la puesta en funcionamiento del Centro de Día para Personas Mayores, un espacio pensado para que nuestras personas mayores estén contenidas, incluidas y acompañadas, donde podrán seguir compartiendo sus saberes, sus sabores y sus experiencias de vida, que son parte esencial de nuestra historia”.

Asimismo, la funcionaria resaltó el crecimiento sostenido de la comunidad y sostuvo que “Rodeíto es un pueblo pujante, que crece, se fortalece y mantiene viva su identidad gracias al compromiso de su gente. Es un orgullo acompañar estos 40 años de historia, recordando a los pioneros que con visión y trabajo lograron fundar este lugar lleno de corazón”.