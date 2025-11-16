Municipales se capacitan en la elaboración de proyectos

La Dirección de Programas Nacionales de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy lleva adelante un ciclo de capacitaciones en elaboración de proyectos sociales, destinados a fortalecer el trabajo que los empleados municipales realizan en beneficio de la comunidad.

El programa se inició en las instalaciones de la Secretaría de Cultura y Turismo, con la participación de personal de ambas áreas. Durante los encuentros, los asistentes presentan ideas y analizan su factibilidad social y económica, para luego avanzar en la redacción, presentación y ejecución de los proyectos.

En este marco, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó que "se trabaja con los empleados municipales, particularmente de la Secretaría de Cultura y Turismo junto con Desarrollo Humano, en la elaboración de proyectos".

Agregó que el objetivo es "fortalecer a las personas que trabajan para los vecinos, tanto empleados como profesionales, para brindar un servicio más eficiente y promover la autoestima necesaria para afrontar los desafíos cotidianos de la ciudad con los recursos del municipio".

Ideas para acciones

Por su parte, Carolina Pfister, funcionaria de esa Secretaría, explicó que "este programa de capacitación en proyectos sociales tiene varias etapas. La idea es trabajar a partir de las ideas que surgen de los propios empleados municipales y darles forma para que se conviertan en acciones concretas", destacó. Además detalló que el proceso incluye "el análisis y diagnóstico de cada propuesta, la redacción en sus distintas modalidades, la presentación y la búsqueda de financiamiento, con el fin de que los proyectos puedan concretarse efectivamente".