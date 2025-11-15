Yavi celebra 45 años de historia en Puna jujeña

Al cumplir el 18 próximo 450 años de fundación el pueblo de Yavi, mañana se realizarán actividades en adhesión al aniversario, que será celebrado por la comunidad y autoridades municipales con gran sentido de pertenencia y revalorización histórica.

El poblado ubicado al norte de esta ciudad y a 17 kilómetros al este de La Quiaca por la ruta provincial 5 fue declarado Lugar histórico por haber formado parte del marquesado del Virreinato del Río de la Plata en el país, entre los años 1776 y 1810.

Yavi se conformó en la segunda mitad del siglo XVII como cabecera de la hacienda colonial dedicada a la actividad agrícola y ganadera, el pueblo se constituyó en nodo principal de la región como Casabindo y Cochinoca.

Desde las 9 en el CIC de la localidad la docente María Fernández dictará el Taller Historia en la Puna (1810-1825); y a las 14 en el camping municipal se realizará el Festival de jineteada, con las tropillas Manantiales y La norteña, y se previó la actuación de la folclorista Oriana Reyes.

También en el camping municipal a las 19.30 comenzará la Serenata aniversario con la actuación del Grupo femenino Bolivia, la solista folclórica Oriana Reyes; aportándole el ritmo bailantero se presentarán Tupac-7, la Agrupación Magios, Gastón y la agrupación Santa Fe, y la Agrupación Los wasos.

Acto central

El martes los actos centrales comenzarán a las 10 con la reinauguración de la plaza central "Anastasio Inca", que fue refaccionada y remozada prácticamente en su totalidad, como parte del plan de puesta en valor del patrimonio público, brindándole un mayor atractivo al espacio.

Posteriormente en ese lugar se desarrollará el acto protocolar encabezado por el comisionado municipal Antonio Borja junto a autoridades provinciales y municipales de la región invitadas, acompañados de directivos escolares, presidentes de instituciones intermedias y otros.

Desde allí los presentes se dirigirán hacia la avenida Campo Carrera donde desde el mediodía se desarrollará el desfile cívico, escolar y militar; en la oportunidad se efectuarán reconocimientos a personalidades por su compromiso con la revalorización de la historia del pueblo.