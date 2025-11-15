Celebraciones para honrar a Santa Catalina

Familias y autoridades municipales de Santa Catalina mañana comenzarán a transitar el camino de preparación espiritual para el próximo 25 honrar a la patrona, agradeciéndole el cuidado y renovando su fe en ella.

La apertura será a las 19 con el rezo de la novena a cargo de la parroquia y la biblioteca; desde el 17 hasta el 23 se extenderá el santo rosario en mismo horario y a cargo de diferentes instituciones intermedias.

El 24 vísperas de la festividad a las 10.30 se habilitará la 12° Expoferia Ashka Llama, previamente a las 9 en el predio ferial se brindará una charla sobre ganadería y agricultura familiar a cargo de Mariano Farfán.

A las 14 comenzará el torneo de fútbol masculino y femenino; a las 19 finalizará la novena; desde las 20 se oficiará la santa misa con la tradicional luminaria; y desde las 21 la Serenata a los 478 años de fundación del pueblo.

El 25 jornada dedicada a honrar a la benefactora, desde las 9 se recepcionarán a las autoridades invitadas en la hostería municipal; luego se trasladarán a la plaza 9 de Julio para a las 9.30 iniciar el acto protocolar.

Allí hablará el comisionado municipal Diego Solís y los pasantes de la celebración religiosa Enrique Carlos y familia; a las 11 se oficiará la solemne misa, posteriormente comenzará la procesión con la imagen de Santa Catalina de Alejandría.

El obispo de la Prelatura de Humahuaca, Félix Paredes Cruz presidirá las celebraciones religiosas, al término de la procesión frente a la iglesia se efectuará la tradicional cuarteada.

Para las 13.30 en el salón municipal se previó el servicio de un almuerzo comunitario a cargo de los pasantes para la feligresía; y en la tarde desde las 15 será el baile popular festejando el aniversario del pueblo puneño.

El programa por las honras, concluirá el 26 con la chayada de las carpas y la despedida de las delegaciones asistentes para compartir las honras a la protectora.

La comisión municipal junto a la parroquia están organizando todo lo necesario para el 25 y 26 atender de la mejor manera a la comunidad y familias que llegarán desde los poblados cercanos para presentar sus respetos y renovar su fe en la patrona.