Tilcara elegida por los coros para brindar sus repertorios

El concierto de música lírica coreana Raíz, tierra y la voz, ofrecido en Tilcara fue elogiado por la gran cantidad de público en el Centro Andino para la educación y la cultura, donde se presentaron los músicos cumpliendo una gira por el país. Diana Fabaz y Darío Ferreyra (músicos y organizadores de Pueblo coral), estuvieron entre el público presenciando el espectáculo, y a su término felicitaron a los intérpretes por la maestría demostrada en un repertorio profundamente emocional, atravesado por la gratitud, la melancolía y la conexión con la tierra.

Con ellos estuvo Félix Pérez y la intendente Sonia Pérez, invitados por Víctor Ho, productor de la gira musical, generándose una animada charla sobre la música lírica coreana, y a la cual se sumaron luego An Ra Chung (soprano surcoreana radicada en Argentina) y Hyekyung Chung (conocida como Luna, pianista coreana). Los cordobeses Fabaz y Ferreyra hace 10 años que trabajan en las convivencias corales en diferentes ciudades de su provincia, hasta que les propusieron realizar una actividad similar en la villa turística quebradeña y desde entonces anualmente generan los encuentros musicales invitando a solistas, coros y orquestas.

“Aceptamos la invitación, vinimos y nos enamoramos del pueblo, desde entonces que organizamos encuentros de coros convocando a grupos de diferentes partes del país, y estamos muy felices por lo que estamos logrando que es disfrutar de la música”.

Mañana a las 19 en el Capec se presentará el grupo folclórico Chacra (de Tilcara), y posteriormente el coro 8 de Base (de Santa Fe) y el coro Camiares (de Córdoba). Y el sábado a las 20.30 en el atrio de la iglesia “Nuestra Señora del Rosario”, se presentarán los coros Muyuyay, Camiares y 8 de Base. Tilcara posee “un paisaje que no hay en otro lugar y su gente es servicial, aquí nos sentimos muy a gusto”, relató Fabaz. Agradeció el respaldo que les brindó desde un principio el Capec como también la parroquia para la presentación de los conjuntos corales. “Los vecinos y turistas asisten a los conciertos que organizamos demostrando su interés y gusto por los grupos vocales. Ahora estamos abocados en un trabajo especial con los músicos del pueblo”, anticipó.

“Nos interesa más que los tilcareños concurran, que presencien los conciertos y disfruten plenamente los repertorios que ofrecen”. El Capec “es ideal para estas actividades artísticas, el público mientras disfruta de la música puede degustar exquisitas comidas y bebidas”, apuntó. Más adelante aseguró que la música de los coros “es para todo el público, es popular. Hay coros que traen folclore, otros rock y también música religiosa. Quienes vienen de afuera se emocionan mucho, lo que se vive acá es muy especial y mágico”.