Conmemoraron el Día de la Tradición

En la tierra del héroe gaucho, el Coronel Manuel Álvarez Prado: Tilcara, ayer la familia tradicionalista junto a los vecinos del pueblo y numerosos visitantes conmemoró en la plaza central que lleva su nombre, el Día de la Tradición reafirmando las costumbres y tradiciones.

Desde la media mañana hasta las 13 compartieron su alegría con la comunidad sirviéndole mate cocido (con pastelería regional) y comidas típicas de la zona, mientras en el centro del espacio público se realizaba un patio criollo.

Los centros gauchos "Coronel Manuel Álvarez Prado", "Antonino Peloc" y "Geraldino Quispe" (de Juella) y el Fortín Gaucho "Virgen del abra de Punta Corral" estuvieron representados por sus autoridades quienes recibieron la visita y las felicitaciones de la intendente Sonia Pérez, por su compromiso con la tradición heredada.

La Tradición "es un legado que se transmite de generación en generación, un conjunto de costumbres, creencias y valores que nos identifican como pueblo y nos unen a nuestra historia. Es el reflejo de nuestra alma, esencia y manera de ver el mundo", expresó Soledad Dionisio, del "Coronel Manuel Álvarez Prado".

Recordó "a aquellos que nos precedieron, lucharon por nuestra Independencia, trabajaron la tierra, criaron ganado y nos dejaron un legado de esfuerzo y dedicación", y a los abuelos "que nos contaban historias de la patria, los gauchos y las tradiciones".

En el Día de la Tradición "celebramos nuestra identidad, cultura e historia. Compartimos nuestras tradiciones y costumbres con amigos y familiares, y reflexionar sobre la importancia de preservar y transmitir este legado a las futuras generaciones", finalizó.

Luego de la misma institución, Román Vega recitó la poesía Total es sangre de gauchos. El público elogió el mate cocido también del "Álvarez Prado" aromatizado con peperina, yerba buena y cedrón; y deleitó las maizenas, pastafrola, bollos y otras exquisiteces dulces, inclusive se ofrecieron ofrendas de la conmemoración pasada.

El conjunto folclórico Los primos, aportó los ritmos folclóricos tradicionales con los que baila el gauchaje quebradeño, con zambas y chacareras armó un muy entretenido patio criollo al que se sumó el público muy entusiasmado por la celebración en la plaza.

El cierre se produjo con la elección de la paisana del Centro Gaucho "Coronel Manuel Álvarez Prado" que resultó ser Nayla Hinojosa; y donosa, Delfina Benicio. Y Victoria Sajama dejó el cargo de paisana en la institución.