Agua Potable de Jujuy anticipó que esta semana realizarán una nueva Jornada de Capacitación para el Manejo Eficiente del Agua Potable en Santa Catalina. Esta se da en el marco del proyecto "Uma Kawsay" tiene como objetivo fortalecer los conocimientos de la comunidad para garantizar una gestión sostenible.

La capacitación se realizará el próximo martes desde las 9 en el Salón del CIC ubicado en calles Moreno y Azules.

La convocatoria está dirigida a representantes comunitarios, cuerpo docente, personal de salud y vecinos en general de las siguientes localidades: Santa Catalina, Cabrería, Casira, Loma Blanca, Santa Rosa, Cusi Cusi, El Angosto, La Ciénaga, Misarumi, Oratorio, San Juan y Oro, Ciénaga y Paicone, Piscuno, Puesto Grande, San Francisco, Timón Cruz y Yoscaba, Lagunillas de Farallón

Este ciclo de capacitaciones, que ya recorrió Tres Cruces, Susques, Purmamarca, Abra Pampa, La Quiaca, Caimancito y Valle Grande.

El proyecto cuenta con el apoyo del presidente de la empresa, Juan Carlos García, y el impulso del jefe del Servicios Dispersos, Girón Flores y la jefa de Laboratorio de Investigación y Desarrollo, Luciana Pizarro. "Uma Kawsay", "reafirma el compromiso de la empresa con el derecho al agua y promoviendo la construcción de un futuro sustentable", expresaron desde Agua Potable.