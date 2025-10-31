Tres calles se pavimentan con aporte del municipio y vecinos

Tres calles del barrio Los Huaicos, serán pavimentadas a través del programa municipal de Obras Mixtas, gracias al aporte de más de 700 cubos de hormigón por parte de los vecinos. Las tareas ya comenzaron sobre la calle Cuello, marcando un nuevo avance en la mejora de la infraestructura barrial.

El intendente Raúl Jorge destacó que el plan de Obras Mixtas representa "una modalidad innovadora, colaborativa y solidaria, que significa un gran avance para todas las propiedades que se suman al programa, el cual se materializa junto al municipio".

Durante la supervisión de los trabajos, el jefe comunal explicó que este programa "es la interpretación directa de que los vecinos son los responsables de aportar los materiales para concretar la obra, mientras el municipio complementa con la construcción de bocacalles, mejoras en espacios verdes y en aquellos sectores que no pueden ser absorbidos por los residentes. Es un trabajo conjunto, donde el municipio colabora en todo lo posible", expresó.

Jorge anticipó además que "hay diez obras en carpeta para seguir trabajando; no paramos y, mientras el tiempo lo permita, continuaremos incluso durante el verano".

Por su parte, el secretario de Obras Públicas municipal, Aldo Montiel, valoró la adhesión vecinal al programa: "Obras Mixtas es un plan que los vecinos adoptaron rápidamente. Hoy tenemos la satisfacción de que el barrio Atalaya de Los Huaicos, con tres calles muy extensas, logró concretar la compra del hormigón para pavimentar todo el sector. Esto demuestra la efectividad del programa y la oportunidad que brinda para acceder al pavimento en poco tiempo".

Montiel subrayó que "estamos hablando de una obra conjunta entre los vecinos, que aportaron cerca de 700 cubos de hormigón, una cantidad muy importante. Tras un proceso de organización de entre seis y ocho meses, hoy ya se están ejecutando los trabajos en el barrio Atalaya de Los Huaicos".

Finalmente, el director de Obras Públicas, Daniel Sosa, señaló que "a través del programa municipal estamos concretando sueños y anhelos de los vecinos. En Los Huaicos estamos trabajando sobre la calle Cuello y, paralelamente, avanzamos en el barrio Los Perales, en la calle El Cardenal".

"Valoramos profundamente el esfuerzo y el compromiso de los vecinos, quienes con su aporte y participación hacen posible la concreción de un anhelo compartido: el pavimento de sus calles", concluyó.

Nueva pasarela

RÍO XIBI XIBI | LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA PASARELA.

Por otra parte, el municipio ejecuta, en el Parque Xibi Xibi, una nueva pasarela peatonal que conectará la avenida 19 de Abril con la avenida Hipólito Yrigoyen. La misma se ubica aguas abajo del puente Mariano Moreno, y forma parte de un plan integral de mejoramiento urbano que busca fortalecer la circulación interna, facilitando el tránsito peatonal sin necesidad de salir a los puentes vehiculares o cruces externos.

Al respecto, el intendente Jorge afirmó: "El proyecto representa un avance significativo en la puesta en valor del Parque Xibi Xibi, donde se está desarrollando una nueva pasarela peatonal que permitirá cruzar de una margen a otra del parque sin necesidad de salir al tránsito vehicular o utilizar los puentes existentes".

Añadió en este contexto, que "la obra, que se complementará con otra pasarela cercana al Puente Gorriti, transformará el recorrido en una especie de circuito cerrado, optimizando el uso del parque como un gran anillo de circulación peatonal y recreativa". Y consideró que "se busca así integrar de manera más armónica ambos márgenes del Xibi Xibi, fomentando el uso del espacio público, la movilidad sustentable y el disfrute de todos los vecinos y vecinas".

También indicó que "la tarea responde a una necesidad de circulación interna dentro del Parque Xibi Xibi, que se suma a una serie de equipamientos deportivos que están dando excelentes resultados".