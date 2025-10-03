La villa turística tilcareña se destacó en la FIT

Con una convocatoria que superó las 100 mil personas en La Rural de Buenos Aires, Tilcara dejó una huella imborrable en la 29° edición de la Feria Internacional de Turismo, presentando propuestas sumamente atractivas, la fuerza de su identidad cultural, la exquisitez de su gastronomía y lógicamente su belleza natural.
En el stand de Jujuy, la villa turística desplegó todo su potencial destacándose por su originalidad, variedad y calidez, integrando cultura, tradición, música, arte y naturaleza transmitida por el secretario de Turismo municipal, Elbio Robles.
El funcionario estuvo acompañado de los informantes turísticos y Carlos Valdéz promocionando el destino y sus bondades: el Pucará, la Garganta del diablo, el carnaval, Semana Santa, el Enero Tilcareño, la noche tilcareña, sus peñas, la gastronomía, su cultura y demás.
La propuesta reunió las propuestas y celebraciones más representativas de cada mes en las cuales participa la comunidad, proyectando al pueblo como un destino de verano diverso y auténtico también durante el año.
En el stand del municipio estuvo también la intendente Sonia Pérez quien con su presencia hizo que Tilcara se destacara entre los restantes municipios jujeños que concurrieron a la FIT.
Durante su permanencia en la Feria, entablo diálogo con el secretario de Turismo de la Provincia, Diego Valdecantos; estuvo también con el presidente del Ente Autárquico Permanente del Tren Solar de la Quebrada, Juan Cabrera; gestionó donaciones para las escuelas de los Valles y concretó varias gestiones que beneficiarán al sector turístico tilcareño.
También mantuvo reuniones con profesionales, operadores y referentes nacionales e internacionales para posicionar a Tilcara como un destino turístico competitivo.
El stand de Tilcara recibió la visita de funcionarios, operadores turísticos y de miles de visitantes que se acercaron para conocer la identidad tilcareña y visitar el destino en las próximas vacaciones de verano y en particular en carnaval.