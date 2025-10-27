Comenzó la inscripción para la venta en el Cementerio del Rosario por el Día de los Santos y Fieles Difuntos

El director de Control de Espacios Públicos, Rubén Tabarcachi, informó a nuestro medio que desde la semana pasada se lleva adelante la convocatoria para empezar las inscripciones de otorgamiento de los permisos de comercialización en el Cementerio del Rosario, en el marco de las celebraciones por el Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos.

Según explicó el funcionario, los interesados deben realizar el empadronamiento con inicio de expediente para acceder al permiso correspondiente. Además, aclaró que se permitirá la venta de velas, flores, y se habilitará un sector gastronómico y de artesanos.

La convocatoria está dirigida a todos aquellos que deseen participar, quienes podrán inscribirse hasta el viernes en las oficinas de Control de Espacios Públicos, ubicadas en Dorrego esquina Iguazú, en el horario de 8:30 a 12:30.

Tabarcachi destacó la importancia de esta organización previa para garantizar el orden y la correcta disposición de los puestos durante las jornadas de gran concurrencia en el cementerio.