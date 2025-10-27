La banda liderada por Mateo “Ruso” Sujatovich llega por primera vez a nuestra provincia y se presenta en el Centro Cultural “Doctor Manuel Belgrano” (avenida Urquiza 410), desde las 21. Luego de un 2025 de viajes, especialmente por España, Mateo vuelve a la Argentina para celebrar junto a su público, recorriendo toda su discografía. Este tour, que comenzó hace más de un año y con el que visitó más de 40 ciudades, se despide con una serie de fechas que marcan el final de un recorrido extenso y emocionante. Esta gira acompañó a Mateo Sujatovich en el lanzamiento de su cuarto álbum, un disco que lo llevó a ganar su primer Latin Grammy, un Premio Gardel, y otros premios más.

Jujuy forma parte del festejo de la banda, porque llega un espectáculo para viajar hacia atrás, hacia los discos que hicieron camino y a las canciones que lograron la consagración. Se prevé un show extraordinario en nuestra provincia, con una lista de canciones que sonaron recientemente en el Arena Buenos Aires y también en el tour llevado a cabo en Zaragoza, España.

Este año también, Conociendo Rusia capturó grandes encuentros con otros artistas, al compartir música y estudio con figuras como Mon Laferte, Nathy Peluso, Jorge Drexler, Miranda!, Indios y Turf entre otros. Conociendo Rusia comenzó en 2018 como alter ego del cantautor y guitarrista argentino Mateo Sujatovich.

Su primer álbum con nombre homónimo fue recibido con entusiasmo, logrando refundar la canción clásica argentina. “Cabildo y Juramento” [2019], su segundo disco, obtuvo siete nominaciones a los Premios Gardel y tres a los Latin Grammys. “La Dirección” fue premiado a “Mejor Álbum de Rock” en los Premios Gardel y obtuvo nuevamente nominaciones a los Latin Grammys. Hacia el final del 2022, Conociendo Rusia celebró con dos sold outs en el Arena de Buenos Aires. En 2023 presentó el Solo Tour, que lo llevó de gira por seis países, además de agotar cinco teatros Gran Rex. Acompañado de un piano y su guitarra, incluyó una puesta escénica donde el relato toma protagonismo.