27 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Tendencias

Cumplió su promesa de campaña y se rapó

Se rapó la cabeza con la número 1 en el programa “La Misa” que conduce el Gordo Dan en Carajo Stream.

Lunes, 27 de octubre de 2025 21:55
DIEGO SANTILLI

El diputando nacional reelector por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, cumplió este lunes su promesa de campaña y se rapó la cabeza al ras en vivo tras lograr el batacazo en las elecciones que ganó La Libertad Avanza.

El "Colo", como se lo conoce, se sometió al corte con la máquina "número 1" en el programa La Misa, conducido por el "Gordo" Dan en Carajo Stream. "La palabra y las promesas se cumplen. Ahora rapándome en @CarajoStream", tuiteó Santilli junto a una imagen del momento.

El encargado de pasarle la máquina al "Colo" fue "El Tano" de Il Figaro, una reconocida barbería. El programa contó con la presencia de Karen Reichardt y Mariano Pérez de Break Point, quienes acompañaron el divertido momento. El propio "Gordo" Dan también se sumó al desafío y se rapó al ras.

La foto de Santilli con el pelo rapado y el tuit que compartió generaron una gran cantidad de interacciones y comentarios en las redes sociales.

 

