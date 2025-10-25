°
25 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Municipalidad capitalina

El Deliberante estudiantil es de interés

El Ministerio de Educación destacó su relevancia y aporte a la transformación ciudadana.

Sabado, 25 de octubre de 2025 23:41
EL 32 CONCEJO DELIBERANTE ESTUDIANTIL | SE DESARROLLÓ BAJO EL LEMA “ANIMATE, DECIDÍ Y TRANSFORMÁ”.

Por medio de la resolución N° 8428-E del Ministerio de Educación, emitida el 29 de septiembre pasado, se resaltó la trayectoria del Concejo Deliberante Estudiantil 2025, y su aporte a la formación ciudadana democrática de los estudiantes de nivel secundario, destacando su valor pedagógico, su continuidad en el tiempo y su contribución al fortalecimiento del liderazgo juvenil y la participación democrática.

La declaración de la cartera ministerial educativa, reconoce el programa que impulsa la Coordinación de Políticas Públicas de Adolescencia y Juventud de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en conjunto con el Concejo Deliberante local.

En representación de la cartera educativa, el secretario de Políticas Socioeducativas, Julio Alarcón, hizo entrega a la coordinadora de Políticas Públicas de Adolescencia y Juventud de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Flavia Lara.

De la entrega participaron profesores asesores, integrantes y autoridades del Concejo Deliberante Estudiantil, quienes acompañaron este reconocimiento que pone en valor el protagonismo de los representantes de las escuelas secundarias de la capital.

Durante la jornada, que contó con la conducción de las autoridades estudiantiles recientemente electas, se debatieron 17 proyectos elaborados por representantes de distintas instituciones educativas de nivel secundario. Cada grupo de concejales estudiantiles tuvo la responsabilidad de analizar, discutir y aprobar las iniciativas, que luego serán elevadas al Concejo Deliberante de la ciudad.

Flavia Lara, destacó la importancia del encuentro y la participación de los estudiantes en la toma de decisiones, "se debatieron 17 proyectos con la responsabilidad de los propios concejales estudiantiles, quienes discutieron sobre el alcance y los objetivos de cada uno para definir si serán o no elevados al Concejo Deliberante de la ciudad".

Asimismo, Lara remarcó que "este reconocimiento pone en valor el espacio estudiantil y la trayectoria de los docentes que lo acompañan, fortaleciendo el compromiso de seguir promoviendo la participación y la formación ciudadana de nuestros jóvenes".

 

