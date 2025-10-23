Rinconada celebrará el 431° aniversario de preexistencia

El próximo lunes la comunidad y autoridades municipales de Rinconada iniciarán el programa festivo por el 431 aniversario de preexistencia del pueblo puneño, siendo la jornada central de celebración el 29.

Distante a unos 65 kilómetros de Abra Pampa por la ruta provincial 7, el histórico poblado es uno de los más elevados del país con 3.851 msnm y asentado próximo al punto tripartito entre Argentina, Bolivia y Chile.

El 27 a las 10.30 en la plaza central se reunirán vecinos y autoridades para iniciar el programa celebratorio por el nuevo aniversario preexistencia, el comisionado municipal Gerardo Alanoca encabezará el acto.

En su transcurso un representante de la comunidad originaria brindará una reseña histórica; posteriormente el secretario de la Junta de vocales, Justino Colqui se referirá al aniversario de la fundación y preexistencia.

A las 15 en el SUM municipal se impartirán charlas sobre Concientización en salud y seguridad, desarrollándose prácticas en primeros auxilios y clases de prevención e información de la ley contravencional.

Más tarde a las 18 se arriará el pabellón nacional y a las 19 comenzará el torneo de vóley Institucional a cargo del área de Deportes de la comisión municipal, con la participación de diversos equipos.

En la jornada siguiente a las 8 se izará el pabellón nacional a cargo de la Asociación Solidaria Las vicuñitas, Escuela Primaria N°23, Colegio Polimodal N°4, Club Sportivo Sarmiento, Club San José, Club Real Nápoli, Registro Civil, Centro Vecinal, comunidad aborigen, parroquia San José, Seccional de Policía N° 19, Centro de salud y Escuela Deportiva Municipal.

A las 10 se celebrará el Mes de la familia con juegos recreativos, relatos históricos para y otras actividades; y a las 15 iniciará la Justa del saber (con participación de establecimientos educativos locales sobre temas de historia y cultura locales).

El arrío del pabellón nacional será a las 18; media hora después finalizará el Torneo de vóley (a cargo de la Secretaría de Deportes municipal) y a las 20.30 iniciará la Serenata en conmemoración al histórico pueblo de Rinconada donde se presentarán Sentimiento rinconadeño, Hijos e Puna entre otros folcloristas.

La jornada central se iniciará a las 8 con una exposición y venta de productos artesanales, gastronomía típica y repostería regional; a las 9 se recepcionará a las autoridades invitadas; y a las 10 se habilitará la Feria gastronómica con venta de asado de cordero a la cancana, a cargo de Asados Rinconada.

A las 10.30 se iniciará el acto protocolar central por los 431 años de preexistencia de Rinconada, en su desarrollo disertará un guía turístico, Evangelisto Carrillo presentará las reliquias ancestrales para el Museo Histórico Municipal, y se escucharán palabras alusivas a cargo de la presidenta de la comunidad aborigen Mirta Llampa y el jefe comunal Gerardo Alanoca.

Posteriormente se entregarán reconocimiento a pobladores y hacedores culturales, se declarará Ciudadano ilustre a Mauricio Coria, y el cierre será con números culturales a cargo de la Escuela Primaria N° 23.

La segunda parte del acto prevé el desfile cívico militar con el acompañamiento de la Banda Municipal de Abra Pampa, concluyendo así la celebración por el aniversario de fundación.