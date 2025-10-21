Avanza la pavimentación de av. Hipólito Yrigoyen

El municipio capitalino avanza con una nueva etapa de la pavimentación de la avenida Hipólito Yrigoyen, una obra estratégica para la conectividad y el ordenamiento del tránsito en la ciudad.

En esta oportunidad, las tareas se concentran en el tramo comprendido entre las calles Junín y Rondeau, con trabajos de reparación integral y reposición de la carpeta de concreto.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge supervisó el inicio de esta nueva fase y destacó la importancia de culminar un proyecto largamente anhelado por los vecinos, “el último tramo de un viejo sueño, dijimos que en el 2025 íbamos a tomar este gran desafío que la ciudad esperó por más de 30 años, hemos tomado esta posta y la estamos haciendo con una calidad para que dure 50 años”, expresó.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, explicó que la intervención se ejecuta en continuidad con el tramo previamente habilitado y señaló la complejidad técnica de los trabajos “es una obra que, lamentablemente, como saben los vecinos, requiere una tarea muy complicada en cuanto a excavación y recambio de suelo. Tenemos que excavar cerca de 1,82 metros de profundidad, hacer el recambio de suelo y recién poder colar el hormigón”, explicó.

Finalmente, informó que los avances son sostenidos y que las tareas se realizan con ritmo intensivo para cumplir los plazos previstos, “la obra inició hace un par de días, ya la demolición está ejecutada al 100%, están empezando los trabajos de remoción de los escombros y, si todo anda bien y el clima no nos compromete, para este fin de semana vamos a tener la excavación completa para iniciar el lunes venidero con el recambio de suelo. La empresa contratista entendió la necesidad de que la obra se haga con la celeridad del caso, así que están trabajando inclusive fines de semana”, concluyó.