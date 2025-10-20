Los egresados votarán el menú de la Cena Blanca

Lo que se coma en la gran noche de los egresados 2025 surgirá de la votación general que se realizará a través de un formulario digital para optar entre un Menú Tradicional o un Menú Alternativo, que se remitirá a todos los establecimientos secundarios de San Salvador de Jujuy. Así se estipuló en la primera reunión organizativa de la Cena Blanca que se efectuó la semana pasada en el salón del Centro de Innovación Educativa.

Seguramente el valor final de la tarjeta dependerá de la respuesta, es decir si se trata de un menú con entrada, primer plato y postre o de la propuesta de hamburguesas con papas fritas como sucedió el año pasado, o alguna otra variedad.

Al finalizar la reunión, fueron sorteados los 10 establecimientos que participarán en la degustación del menú, representado por un docente asesor y un alumno.

Este año la gala se concretará el viernes 5 de diciembre en la Ciudad Cultural, según lo acordado entre docentes, tutores y alumnos.

Para colaborar con los gastos a afrontar, el jueves 20 de noviembre habrá otra Cultural Fest con una entrada de $3.000. Todo lo recaudado será para los colegios a fin de que puedan reducir o cubrir el costo de la tarjeta. El valor final se definirá en una próxima reunión.