Humahuaqueños aplaudieron sus mini carrozas y carruajes

Cerrando los festejos por la 74° Fiesta Nacional de los Estudiantes, la Municipalidad de Humahuaca realizó la noche del martes el segundo desfile de mini carrozas y carruajes, sobre avenida Belgrano congregando gran cantidad de público y alumnos presentando sus obras de arte primaverales.
En cada una de ellas demostraron trabajo e imaginación ayudados por sus profesores y padres quienes colaboraron para estar presente en el desfile y sumarse a la algarabía estudiantil.
Los asistentes a las diferentes salas del Centro de Desarrollo Infantil "Patitas tiernas" presentaron sus simpáticas y coloridas mini carrozas, como también los niños pertenecientes al Programa Yachay - Oclade.
A ellos se sumaron alumnos de la promoción 25 de séptimo C de la primaria N° 77 "Bernardino Rivadavia" conocidos como Los conejos, quienes presentaron un excelente carruaje y por su participación la intendente Karina Paniagua les premió con un viaje en el Tren Solar de la Quebrada y el viaje de fin de curso.
También participaron los alumnos y docentes de la Escuela de configuración de apoyo. Paniagua junto a su secretario de Cultura y Educación, Marcelo Cáceres, recibió a la embajadora departamental Yuliana Morales y al Chico 10 departamental Agustín Chorolque, ambos del Colegio Secundario N° 25.
Destacada presencia fue la del Colegio Secundario N° 59 "Olga Aredez" con su atractivo carruaje desde donde saludaron al público la embajadora del establecimiento Ruth Tolay y el Chico 10, Agustín Pérez. Como premio por su participación le correspondió el pago íntegro de la Cena Blanca por parte del municipio.
El Colegio Polimodal N° 8 "Juana Azurduy", Los cachorros presentó un carruaje técnico que fue muy destacado por el público, en el se destacaron su embajadora Malena Zerpa y el Chico 10, Nahuel. La intendente Paniagua reconoció su labor regalándole el asado de fin de año.
La Escuela Normal "República de Bolivia" puso el broche de oro al Desfile de mini carrozas y carruajes con su espectacular obra de arte con la cual representó a todos los humahuaqueños en los desfiles en Ciudad Cultural por la nueva edición de la Fiesta de los Estudiantes.
El estudiantado y el cuerpo directivo agradeció la iniciativa de la intendente en realizar el desfile posibilitando que la ciudadanía pudiera observar el hermoso carruaje realizado con mucho esfuerzo y colaboración, en el cual se lucieron su embajadora Candela Vargas y el Chico 10 Alan González representando a todo el estudiantado. Estuvo como invitada Selena Zerpa embajadora del Colegio Secundario N° 26 de Uquía, demostrando un excelente gesto de compañerismo.