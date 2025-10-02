Avanza pavimentación de “Los Geranios”

El intendente Raúl Jorge supervisó el avance de las tareas y destacó que se trata de diez cuadras más de pavimento que se suman a la trama urbana en un sector que esperaba la presencia municipal.

En ese sentido, el mandatario comentó que se está trabajando "en la parte alta del circuito norte, sobre avenidas Arturo Illia, General Mosconi y Ricardo Balbín, una línea paralela de conectividad".

Respecto a los beneficios de la obra, Jorge remarcó que "la calle Los Geranios permitirá unir Chijra con Lastenia y Los Perales. Con cordones cuneta, pavimento y nueva iluminación, se mejorará la calidad de vida de un amplio sector que desde hace tiempo esperaba estas respuestas".

Por su parte, el secretario de Obras Públicas Aldo Montiel, precisó que "estamos consolidando la conexión entre Los Perales y Chijra, con pavimento, cordón cuneta, badenes, desagües y veredas. La obra se extiende desde Los Geranios hasta La Posta, atravesando el vado sobre el arroyo Los Suspiros y conectando con calle Perseverancia a través de El Amor y Perseverancia".

El funcionario subrayó que los trabajos "se ejecutan con el 100% de aporte municipal, a través de los fondos que los vecinos tributan en Rentas Generales. Estimamos que en los próximos días la obra estará habilitada". También señaló que resta completar un pequeño tramo sobre el arroyo Los Suspiros, donde se aplica un material especial debido al relleno del terreno.

Finalmente, el concejal Néstor Barrios valoró que se trata de "una obra largamente esperada por los vecinos, que además contará con iluminación en todo su recorrido". Y ratificó que acompañará el proyecto para que los taxis compartidos que circulan hacia Chijra puedan extender su recorrido hasta Los Perales.