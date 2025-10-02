Abren inscripciones para “Sueños de Primavera” edición 2025

El municipio capitalino anunció el inicio de las inscripciones para el tradicional evento “Sueños de Primavera”, destinado a las jóvenes que cumplieron 15 años. Las inscripciones se abrirán este viernes 3 de octubre y se extenderán hasta el lunes 13, mientras que la fiesta se desarrollará el viernes 17 de octubre, en el Centro Cultural Manuel Belgrano (ex. estación de trenes).

Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, explicó, “vamos a incorporar a chicas que cumplieron 15 años, desde octubre del 2023 a octubre del 2025, ya que no pudimos realizarla el año pasado. Aclaro que vamos a tener un cupo de 300 chicas para la inscripción, debido a que esta fiesta no es solamente para las quinceañeras, sino que cada chica va acompañada de dos familiares, ya sea los padres, hermanos, etc. O sea, aproximadamente son mil personas las que podrán asistir a la fiesta”.

Además, detalló que el recorrido de la celebración iniciará en Plaza Belgrano, donde las jóvenes y sus familias serán recibidas por el intendente Raúl “Chuli” Jorge y funcionarios municipales, para luego trasladarse en hacia el Centro Cultural.

La subsecretaria informó que las interesadas podrán inscribirse en los distintos Centros de Atención Municipal (CAM), Centros de Integración Comunitaria (CIC) y Centros de Participación Vecinal (CPV):

CPV Chijra , calle Los Manantiales esquina Las Llamas.

CPV Manuel Eduardo Arias , Esnaola esquina Formosa, barrio Kennedy.

CPV 12 de Octubre , Gurruchaga esquina 9 de Julio (Mercado 12 de Octubre).

CIC Alberdi , Alberro esquina Mármol, barrio Alberdi.

CAM San Francisco de Álava , Santa Victoria esquina Cerro Labrado.

CAM Marcelino Musto , Av. Bolivia N° 3042, barrio Huaico.

CPV Belgrano , Av. 1° de Mayo esquina Zabala, barrio Belgrano.

CPV Combate de Alto Comedero , Manzana 46, Lote 23, barrio 6 de Marzo (ex 18 Hectáreas).

CIC Che Guevara , Manzana 43, barrio 150 Hectáreas, Alto Comedero.

CIC Copacabana, Av. Marina Vilte 590, barrio Alto Comedero.

En cuanto a la vestimenta, Batistella aclaró, “hay algunas chicas que no eligen vestidos largos porque prefieren ir informales, así que la vestimenta de las quinceañeras es a gusto de ellas. Además, van a tener la posibilidad de obtener de forma gratuita maquillaje y peinado. En el lugar donde se inscriban les van a informar los turnos y cómo proceder para acceder a estos servicios”.

Las interesadas deberán presentar documentación que acredite haber cumplido 15 años entre octubre de 2023 y octubre de 2025.