Mañana se prevén 150 castraciones de mascotas

La comuna capitalina continúa con el programa "Jueves de Castración Masiva". Mañana el mismo se cumplirá en dos punto de la ciudad: en el Centro Modelo 2 de Alto Comedero, donde se ejecutarán 60 cirugías, y en el Centro Comunitario Bartolina Sisa del barrio Tupac Amaru (Manzana AP30, Lote 2, Sexta Etapa), también de Alto Comedero, donde se realizarán 90 castraciones.
Se recordó a los vecinos que los turnos deben solicitarse previamente en cada punto de atención, donde el personal municipal estará recepcionando las inscripciones hasta completar los cupos disponibles.
Además, desde la Dirección de Zoonosis se informa que continúan funcionando los centros fijos de castración municipal, que brindan este servicio de manera permanente y bajo turno previo.