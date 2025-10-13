Alianzas que fortalecen el desarrollo económico

El VII Foro de los Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico de Capricornio, realizado días atrás en nuestra provincia, concluyó destacando distintos aspectos de abordaje y proyección como la calidad de vida, el desarrollo económico y el futuro compartido entre los Estados que participaron. En este encuentro, desde la Alcandía de Iquique se reafirmó su posición estratégica de dentro del Corredor como uno de los puertos más importantes para el comercio entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

"Desde hace más de cinco décadas, Iquique ha impulsado la integración sudamericana, un sueño iniciado por el exalcalde Jorge Soria Quiroga, con la visión de consolidar este corredor como un 'Canal de Panamá terrestre' que conecte el Atlántico y el Pacífico, generando progreso para los pueblos", afirmaron desde la delegación chilena.

Además, los referentes destacaron el rol clave de Jujuy conectada con Iquique mediante el Paso de Jama, principal vía de integración fronteriza, que facilita el acceso de la producción argentina al mercado Asia-Pacífico. Destacó también la recepción a empresarios en Perico, cuyo dinamismo comercial y zona franca mantienen un vínculo estrecho con la Zona Franca de Iquique, impulsando el denominado "tour de compras". Finalmente, valoraron la firmaron acuerdos de hermandad entre Iquique, Campo Grande y San Salvador de Jujuy, creando una red orientada a fomentar el desarrollo económico, el turismo y la generación de empleo.