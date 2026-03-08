Homenaje a tres creadoras que eligieron Jujuy, en el Día Internacional de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer es una fecha de lucha y pasión, de voluntad y esfuerzo, y de mucha esperanza por un mundo mejor, por un mundo de paz. Prácticamente todo el siglo xx y lo que va del xxi, está marcado por la presencia férrea de la figura femenina, que no ceja de buscar un espacio donde poner su nombre y dejar su huella.

De ser una parte irrelevante y de luchar en las sombras y en el anonimato, al lado de los hombres, salió un día a buscar el horizonte para su destino de ser fundamental para la vida.

Ya nada de "segundo sexo", ya nada del "sexo débil", ya nada de eufemismos dulzones y comedidos para hablar de servidumbres domésticas y de explotaciones desmedidas, por considerar que su aporte laboral no producía los mismos resultados a la hora de calificar su labor y sacrificio.

Hoy la ciencia, educación, la salud, el arte y la cultura; y dentro de la economía con trabajos calificados y descalificados; y de la política con una participación y compromiso inusual, muestran a la mujer; que además, de ser el centro natural junto al hombre, de la producción y existencia de la vida humana, como definidora del acto de amor más importante y que por cumplir este rol que la embellece y la sostiene, sigue su ruta, a veces inalcanzable, para buscar una base cierta de justicia, paz y concordia, por un mundo mejor para todos y todas.

Las tres creadoras, elegidas para enmarcar este Día Internacional de la Mujer 2026, representan a diferentes disciplinas de la cultura de Jujuy y aman a esta tierra, porque desde la Cruz del Sur eligieron un día al Trópico de Capricornio Jujeño, como el nido ideal para sus vidas y obras.

Marta Fassinato

Es escultora y dibujante argentina nacida en ámbitos de la bella Mar del Plata, a comienzo de la década del 30, en la provincia de Buenos Aires. Vive en la "Casa Taller Alto la Viña", desde 1962, junto al pintor Juan Carlos Entrocassi, dedicada a la docencia y al arte.

Una extensa producción creativa respalda su trayectoria artística, en la que obtuvo importantes premios y distinciones a nivel local, regional y nacional.

Dice el profesor Inocencio Garzón: "Marta Fassinato encuentra en el material empleado una complicidad apta para su barroquismo: curvas generosas, ritmos sensuales que se enlazan casi sin solución de continuidad están presentes en estas obras. La artista tiene realizada una labor cuya vastedad y sentido no fueron todavía suficientemente reconocidos. Su capacidad de maravillar permanece intacta."

Herminia Terrón de Bellomo

Nació el 27 de febrero de 1944, en Bahía Blanca, (Buenos Aires) Reside en Jujuy desde 1971. Es profesora de Letras de la (Universidad Nacional de Santiago del Estero) y egresada como doctora en Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Publicó: Palabra Viviente (1987); Bibliografía de Literatura Jujeña, con Andrés Fidalgo (1990); Visión de la Puna (1991); Continuidad de la Memoria (1995); El cuento fantástico en Jujuy (1995) Reeditó 1997 y 2008; Palabras de poetas (1999); Bibliografía de Autores Jujeños, con Florencia Raquel Angulo (2003); Condición Femenina y Escritura–Coautora con el tema: "Sor Juana: defensa del espacio femenino dentro del campo del saber"(2004); Lo que la abuela nos contó (2007); El saber de los relatos (2007); Todas vestían de blanco (2014) y Correspondencia entre Libertad Demitropulos y Herminia Terrón de Bellomo (2025).

Dirigió diversos proyectos de investigación y es profesora de Literatura Latinoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unju.

Preguntamos a la doctora Bellomo: - De todos los libros que escribió ¿cuál es el que más le gusta? Y dijo: - "Es una pregunta difícil de contestar. Todos mis libros los hice con pasión y placer y en distintos momentos de mi vida como profesora en la Unju. El último libro lo hice como un homenaje y un recuerdo inolvidable de mi amistad con Libertad Demitropulos".

Mercedes Garay

Nació en Buenos Aires en 1946, es maestra normal nacional y licenciada en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Cursó el doctorado en Relaciones Interétnicas de la Universidad de Sevilla, y su tesis doctoral no entregada está presente en su libro: Fronteras de Olvido (2018).

Casada, tiene cuatro hijos y doce nietos. Inició su vida profesional en Tilcara-Jujuy en 1972 como secretaria técnica del Instituto Interdisciplinario Tilcara (dependiente de Uba) Estuvo ausente del ámbito académico, desde 1975 a 1983, por decisión de las autoridades de 1976.

Reinicia su actividad como docente-investigadora en la cátedra Prehistoria General de la Licenciatura, en Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad jujeña.

Se desempeñó dos veces como secretaria académica y fue decana de facultad de 2002 a 2006. Posteriormente fue secretaria de Asuntos Académicos de la Unju y de 2010 a 2014 fue vicerrectora de la Universidad de Jujuy. Actualmente está jubilada.

Como investigadora centró sus estudios en la porción sur de la Quebrada de Humahuaca y el Borde Oriental de la misma, fundamentalmente en los períodos de Desarrollos Regionales e Incaico. Publicó más de 30 artículos científicos, sola y en coautoría, en publicaciones científicas nacionales e internacionales. Su libro resume 25 años de investigaciones sobre las relaciones interétnicas prehispánicas, desarrolladas en la región.

Desde Histoletras saludamos en su Día a todas las mujeres, protagonistas hoy de sostener un campo de derechos e igualdad, para construir un mundo de paz y mejor para todos.