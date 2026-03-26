Los salarios registrados, por debajo de la inflación

En enero de 2026, el índice de salarios registrados registró un incremento de 2% en comparación con diciembre del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), y, de esta manera, evolucionaron por debajo de la inflación del primer mes del año, que se ubicó en 2,9 por ciento.

El desempeño fue dispar según los distintos sectores: el sector privado no registrado encabezó las subas con un aumento mensual de 4,4%, mientras que el sector privado registrado mostró un alza de 2,1% y el sector público registró un avance de 1,8 por ciento. Es importante aclarar que ese número informal presenta un rezago estadístico de cinco meses, por lo cual exhibe el comportamiento de agosto de 2025.

En la comparación interanual, el índice general de salarios registrados exhibió una suba de 29% y también se posicionó por debajo de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que exhibió un alza de 32,4 por ciento. En el sector privado registrado, la variación fue de 28,5%, y en el sector público, de 30 por ciento. En tanto, los trabajadores informales volvieron a encabezar las mejoras con un incremento de 80,6%, aunque deben compararse con el 33,6% anual de agosto.

Dentro del sector público, el subsector nacional registró en enero un alza mensual de 2,0%, mientras que el subsector provincial subió 1,7%. En términos interanuales, las variaciones fueron de 22,4% y 33,4%, respectivamente. Las cifras muestran que, en todos los segmentos, los salarios aún corren por detrás de la inflación acumulada.

El economista en la Fundación Libertad y Progreso, Tomás Amerio, consideró que los movimientos interanuales de los indicadores confirman que "la recuperación del salario real, aunque en curso, aún no logra compensar la pérdida acumulada de los últimos años".

Según cifras oficiales del Indec, en los últimos 100 meses tanto los salarios como los precios registraron incrementos destacados: ambos se multiplicaron por más de 70 veces. Sin embargo, de la propia estadística se desprende que la inflación avanzó a un ritmo mayor que los salarios.

En septiembre de 2017, el sueldo neto promedio de un empleado formal del sector privado era de 20.974 pesos. Para diciembre de 2025, ese valor llegó a $1.600.263, lo que implica un aumento nominal de 7.529 por ciento. Es importante señalar que estos datos corresponden al salario promedio sin estacionalidad y solo consideran a los trabajadores formales del sector privado, sin incluir a empleados informales ni del sector público