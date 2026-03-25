Semana Santa: amplia agenda cultural y turística en capital

El municipio capitalino programó una amplia agenda de actividades para Semana Santa. La directora de Turismo, Gabriela Canoniero, explicó que "la propuesta está diseñada respetando las celebraciones tradicionales impulsadas por el Obispado de Jujuy y la Iglesia Matriz, combinando cultura, turismo, religión y actividades recreativas para toda la familia".

Indicó que las actividades comenzarán el miércoles 1 de abril con el festejo por los 10 años de "Tiempos de Tradición", que se realizará en la exestación de trenes, donde los asistentes podrán disfrutar de baile, música folclórica, la participación de asociaciones y centros gauchos, que compartirán mate y comidas típicas en un ambiente que resaltará el tradicionalismo.

Asimismo, detalló que el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 se desarrollarán circuitos de guiados turísticos gratuitos por el centro de la ciudad, con salidas en turnos mañana y tarde, y que el viernes se sumará un recorrido especial por el Parque Xibi Xibi, también en ambos turnos, como una propuesta ideal tanto para visitantes como para familias jujeñas.

También anticipó que se realizará la tradicional exposición de ermitas, organizada por los centros vecinales, en coincidencia con la peregrinación al Cerro de la Cruz, en barrio Cerro Las Rosas, un evento que se repite cada año y forma parte de la identidad cultural local. Además, informó que a través de redes sociales y plataformas oficiales se difundirá la programación completa de las actividades religiosas, incluyendo horarios de misas y propuestas de las distintas iglesias.

Como cierre de la agenda, el 4 de abril se realizará un encuentro en la Plaza Hipólito Yrigoyen, en Ciudad de Nieva, donde la orquesta Música con Alas ofrecerá un repertorio de música sacra. En ese espacio también se podrá apreciar la exposición de ermitas como una expresión artística y espiritual para toda la comunidad.

Otras opciones son los museos de la ciudad. El del Cabildo (Belgrano 493) abre de martes a domingo, de 9 a 19, con ingreso arancelado; el Histórico Provincial "Juan Galo Lavalle" los martes de 8 a 13.30 y de 15 a 20; miércoles, jueves y viernes de 8 a 13.30 y de 16 a 20, los sábados de 8 a 20 y domingos y feriados de 8 a 14, con entrada libre y gratuita. En tanto, el Salón de la Bandera permanece abierto de lunes a viernes de 8 a 19, y sábados, domingos y feriados de 10 a 19, con la "Experiencia Éxodo" disponible cada hora y sin costo.