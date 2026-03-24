Fueron 115 jugadores en Palpalá

Comenzó la temporada 2026. En el estadio Olímpico de Palpalá se desarrolló con gran éxito el Torneo Apertura del Circuito Provincial de Tenis de Mesa con la participación de 115 tenimesistas en las diferentes categorías. La jornada se aprovechó en el marco del fin de semana largo con delegaciones de diferentes puntos, es que el certamen no solo contó con representantes de San Salvador, El Carmen, Perico, San Pedro, Libertador, La Quiaca, Monterrico, Santa Catalina, Tilcara y la ciudad anfitriona, sino que también atrajo a competidores de Salta capital, Rosario de la Frontera, Buenos Aires y Santiago del Estero. Esta confluencia de delegaciones elevó el nivel técnico de los partidos, ofreciendo una jornada de alta exigencia deportiva y calidad técnica.

Y una vez más reivindica que desde la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, se continúa fortaleciendo el desarrollo y la promoción del deporte, consolidando a Palpalá como una verdadera ciudad de eventos que impulsa la integración y el crecimiento deportivo en toda la región.

El estadio Olímpico "Néstor Kirchner" fue testigo de esta primera fecha ya que la etapa inicial marcó un hito en la disciplina al registrar una convocatoria récord de 115 jugadores, la cifra más alta de los últimos cinco años para la competencia local que espera seguir creciendo en las próximas instancias de la temporada 2026.

A continuación se detallarán los resultados y posiciones principales de la competencia en Palpalá. Sabiendo que el certamen se dividió en cuatro categorías, donde los jugadores de Libertador General San Martín y la capital jujeña dominaron los primeros puestos de la clasificación general.

En primera, el podio fue encabezado por Lautaro Aguaysol (Libertador), seguido por Martín Zapatero Heit (Libertador) y Moisés Gallo Rocha (San Salvador).

En segunda, se impuso Lautaro Cabrera de San Pedro, mientras que el segundo y tercer puesto quedaron para los periqueños Joel Sabarza Mealla y Martín Flores.

En tercera, el triunfo fue para Luis Calisaya (San Salvador), completando el podio Agustín Perea (Palpalá) y Rosario Ríos (Perico).

En cuarta, la categoría fue dominada íntegramente por San Salvador, con Stefano Hiruela en el primer lugar, seguido por Francisco Maestro y Yamil Aramayo.

Un valioso respaldo institucional. Es que la organización estuvo a cargo de la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy, contando con el apoyo de la Municipalidad de Palpalá en logística, infraestructura y premiación. El evento contó con la presencia del secretario de Gobierno, Claudio Flores y el director de Deportes municipal, Marcelo Ansonnaud, quienes supervisaron el desarrollo del torneo. Esto encuentro marca el inicio de una serie de competencias que se extenderá hasta mediados del mes de diciembre.