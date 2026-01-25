Agredió a su suegra y se atrincheró con su bebé

Momentos de máxima tensión se vivieron en el partido bonaerense de Quilmes cuando un joven de 24 años se atrincheró con su bebé después de herir a su pareja y a su suegra. El dramático episodio terminó con el arresto del agresor.

Todo pasó en una casa del barrio La Cañada. El operativo contó con la intervención del Comando de Patrullas y de la Prefectura Naval Argentina, que llegaron al lugar tras recibir un alerta y controlaron la situación.

El joven le pegó con un hierro en la cabeza a su suegra, de 41 años, y le provocó cortes en la axila y en el tórax a su pareja y madre de su hijo, una adolescente de 16 años.

Después se encerró en la casa con su hijo de un año y bloqueó la puerta con muebles. Cuando llegó la policía empezó a tirarles objetos contundentes a los agentes hasta que en un momento amenazó con matar al nene si entraban a la propiedad.

En un momento, un efectivo de Prefectura efectuó algunos disparos al suelo, lo que provocó que el joven se desestabilizara y retrocediera. En ese momento, los agentes aprovecharon para entrar la casa, reducir al agresor y rescatar al bebé.

Mientras que la adolescente y su mamá fueron trasladadas de urgencia por una ambulancia del Same a un centro de salud, donde recibieron atención médica en las lesiones que sufrieron.

El agresor, identificado como Josué Avalos, fue ingresado en el hospital Iriarte de Quilmes, donde permanece internado bajo custodia policial. Fue procesado por "lesiones graves, amenazas y violencia familiar" y será indagado en las próximas horas. La causa quedó a cargo de la UFI N° 10 de Quilmes.