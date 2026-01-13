23°
13 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Plaza Ludovico Pedetti
Campaña del municipio
LALIGA ARGENTINA
Humahuaca
segunda cuota del bono de fin de año
tucuman
SALTA
Campo Verde
Barrio Bajo La Viña
Libertador General San Martín
Plaza Ludovico Pedetti
Campaña del municipio
LALIGA ARGENTINA
Humahuaca
segunda cuota del bono de fin de año
tucuman
SALTA
Campo Verde
Barrio Bajo La Viña
Libertador General San Martín

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Encuentro de Villancicos

Un escenario perfecto

Piedra Quemada desde 1999 es el lugar permanente para el Encuentro de Villancicos, por sus características.

Martes, 13 de enero de 2026 00:00
PESEBRE DE TRES POZOS | NIÑAS DESPLEGANDO SU DANZA.

El paisaje de Piedra Quemada, con sus churquis y cardones a la orilla de la laguna Guayatayoc, fue el marco perfecto para una jornada que reafirmó la espiritualidad de la Puna y la fuerza de sus comunidades. En cada niño que adora y en cada adulto que comparte se renueva la fe y la cultura, que permanecen vivas y presentes en los pueblos rurales.

CATALINA CALLATA | UNA DE LAS CREADORAS DEL ENCUENTRO.

Cabe señalar que tres años más tarde de la primera edición, el encuentro se hizo por primera vez en Piedra Quemada, y precisamente por la vertiente de agua y la sombra generosa de los churquis, el lugar se convirtió en el escenario permanente de este multitudinario evento.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD