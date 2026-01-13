Federación de Estudiantes renovó sus autoridades

El Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy fue el escenario del cambio de gestión de la Federación de Centros de Estudiantes de Jujuy (Fecens) para el período 2026. La ceremonia, que marca un hito en la vida institucional de los estudiantes secundarios de la provincia, ratificó el compromiso con la formación ciudadana y el fortalecimiento de los espacios de debate juvenil.

La actividad contó con la participación de los diputados provinciales, Adriano Morone y Agustina Guzmán, junto a la exministra de educación Miriam Serrano. Durante el encuentro, Luz Ariadna Álvarez asumió formalmente la presidencia de la Federación, sucediendo a Eliana Lucía Ramos.

Compromiso institucional

El diputado Adriano Morone resaltó la relevancia de que el estudiantado se organice y defienda sus derechos bajo principios de diálogo. "Hoy es un día muy importante para toda la institución. Este es un paso fundamental para seguir fortaleciendo la organización y la unidad, que es lo que más necesitamos", señaló el legislador, subrayando que el acompañamiento institucional es vital para la consolidación de estos espacios de representación.

Por su parte, la diputada Agustina Guzmán, impulsora del programa Legislatura Joven, puso en valor la elección del edificio legislativo como sede del acto: "Es muy simbólico que este acto tenga lugar en la Casa de la Democracia. Desde la Legislatura tenemos las puertas abiertas para acompañar las propuestas y el trabajo que quieran desarrollar; queremos que más estudiantes jujeños se involucren", expresó la legisladora provincial.

Los desafíos

Tras prestar juramento, la flamante presidenta, Luz Ariadna Álvarez, no ocultó su emoción y responsabilidad ante el nuevo cargo. "Representar a los estudiantes es representar sus voces, sus sueños y su bienestar", afirmó.

Álvarez adelantó que el eje central de su plan de trabajo para este 2026 será la territorialidad. El objetivo de su equipo es recorrer las instituciones educativas de toda la provincia para fomentar la creación de centros de estudiantes donde aún no existan.

"Invito a todos los estudiantes a que se animen a participar, que no tengan miedo y que se involucren en la construcción de ciudadanía y en la defensa de la educación", concluyó la nueva titular de la Fecens.