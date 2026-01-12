20°
Ministerio de Salud de la Provincia
Actividad física
Libertador General San Martín
alto comedero
Cuyaya
Secretaria de Energía
Autos Usados
Jujuy Global Game Jam
Xibi Xibi
regional

Ciudad Cultural

Talleres gratuitos desde hoy sobre temas tecnológicos

Están dirigidos a chicos/as de 9 a 12 años, y se cumplirán de 10 a 12.

Lunes, 12 de enero de 2026 00:00

El Ministerio de Educación dio a conocer los talleres sobre temas tecnológicos que se realizarán desde hoy en "Expedición Verano: Arte en la Era Digital", los cuales serán gratuitos para chicos y chicas de 9 a 12 años, y al igual que los de temas artísticos tendrán lugar en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural (Zorrilla de San Martín y Curupaití del barrio Alto Padilla).

Todos se realizarán de 10 a 12. Hoy se concretará "Personificando Nubes", en el cual los participantes, a través de la ilustración digital, transformarán imágenes de cielos llenos de nubes en formas y personajes, y "Mentes Programadoras: Mi primer Código", en el que se va a programar y animar con Scratch.

Mañana "Del Dibujo a la IA", en el que se diseñarán personajes con Inteligencia Artificial, aprendiendo a imaginar, describir y guiar a la IA en el proceso creativo. También "Mentes Programadoras: Acción y Reacción", en el que nuevamente se va a programar y animar con Scratch.

El miércoles tendrá lugar "Personificando Árboles", taller en el que a través de la ilustración digital, los chicos asistentes transformarán árboles en formas y personajes. En "Mentes Programadoras: Lógica y Puntajes", en el que se va a programar y animar con Scratch.

El jueves se cumplirá el taller "Del Dibujo a la IA", en el que se diseñarán personajes con Inteligencia Artificial, aprendiendo a imaginar, describir y guiar a la IA en el proceso creativo. Asimismo "Mentes Programadoras: Misión Cumplida", en el que se va a programar y animar con Scratch.

El link de inscripción es https://forms.gle/MJ4y5HQpsrk2Mm2y6 (hay que llevar el DNI del menor), y al igual que los demás talleres, los cupos son limitados. También se recordó a los chicos asistentes a llevar algo para comer y beber, debido a que la actividad será extensa.

Por cualquier consulta llamar al 0388 154045142.

 

