El Ministerio de Desarrollo Humano, por medio de la Secretaría de Asistencia Directa, informa que el próximo miércoles tendrá lugar la entrega de unidades alimentarias del programa "Comer en Casa", a familias de El Piquete, Santa Clara y Rodeíto.

En El Piquete será en la oficina de Desarrollo Humano, ubicada en Jujuy s/n (atrás del Puesto de Salud), barrio Municipal, de 9 a 17. En tanto que en Santa Clara, en el comedor municipal, ubicado en Tucumán s/n, en el horario de 9 a 17. Mientras que en Rodeíto se hará en el comedor infantil ubicado en el barrio Juan José Bazán, también de 9 a 17.

Desde la cartera social se recomendó a las y los titulares del mencionado programa, concurrir a los centros de distribución con el DNI del titular y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Se informó que el objetivo es llegar con la ayuda a las familias vulnerables de esas localidades de las Yungas, contándose con la colaboración de personal de los respectivos municipios.