Una labor cultural consagratoria durante 2025, con alcance nacional

Festival Tango y Pacha es el nombre de la propuesta cultural que, desde Jujuy, viene desarrollando el grupo de trabajo encabezado por Teresa Reinozo y Pablo Sallavedra. Se trata de una experiencia singular que fusiona el tango con la cultura, las tradiciones, las costumbres y los paisajes jujeños, expresando en cada encuentro un profundo amor por la provincia.

El año comenzó con Tango y Chaya, una celebración de la Chaya del Carnaval desde el abrazo del tango, integrando ritual, alegría y danza en un mismo espacio cultural.

En el mes de marzo se realizó la Milonga con Folclore en Vivo, donde el taquirari y la música en vivo de José Simón hicieron vibrar la pista, fortaleciendo el diálogo entre el tango y las expresiones folclóricas del norte argentino.

Durante junio llegó la Milonga con Pañuelitos, una noche marcada por la tradición, el folclore y el sentimiento jujeño, con la participación destacada de Alexander Cruz y su bandoneón carpero.

El mes de agosto fue uno de los grandes protagonistas del año con la realización de la Quinta Edición del Festival Tango y Pacha, que tuvo lugar los días 15, 16 y 17, consolidándose como un evento de referencia cultural en la provincia. En ese marco se celebró la Pacha en la Quebrada y el ritual en las Yungas, siempre atravesados por el tango. La Gran Pacha Milonga del Festival contó con la participación especial de Tomás Lipán, en un encuentro cargado de identidad y emoción.

En noviembre, el tango llegó al ámbito de la salud con Tango Soria, una propuesta artística desarrollada en el hospital "Pablo Soria", reafirmando el valor del arte como espacio de encuentro, cuidado y humanidad, porque la vida, a veces, también se baila.

El cierre del año tuvo un marco especial con Tango con Campeones Mundiales en Jujuy, la edición homenaje por el Día Nacional del Tango, realizada los días 11, 12 y 13 de diciembre en el histórico Colegio Nacional de Jujuy. Fueron tres jornadas de clases, exhibiciones y milongas, con la presencia de Campeones Mundiales de Tango 2025 en la categoría Senior, celebrando al tango como patrimonio cultural e identidad argentina.

Desde la organización expresaron su profundo agradecimiento al acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Provincia, la Dirección de Cultura del Municipio Capitalino, el Concejo Deliberante -Comisión de Cultura-, la Honorable Legislatura, la intendenta de Tilcara, Sonia Pérez, y el intendente de Libertador General San Martín, Oscar Jayat. Asimismo, destacaron el apoyo de la Unión de Empresarios de Jujuy, cuyo compromiso con el desarrollo y el fortalecimiento del espíritu emprendedor también en el arte y la cultura contribuye a consolidar estos espacios y esta gestión.

Se termina el año y queda el orgullo, la emoción y la enorme satisfacción de ver cómo se vivió el tango en Jujuy, y cómo cada agosto se comparte con la Pacha junto a tangueros de todo el país. Cuánto se ha soñado y cuánto se ha trabajado. Tango y Pacha no es solo un festival: es el resultado del compromiso, la pasión y el amor por lo que se hace y por Jujuy.