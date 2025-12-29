21°
29 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Ministerio de Trabajo
Legislatura de Jujuy
Año Jubilar 2025
HistoLetras
deporte social
Deporte recreativo
fútbol internacional
fútbol jujeño
fútbol jujeño
rutas
Ministerio de Trabajo
Legislatura de Jujuy
Año Jubilar 2025
HistoLetras
deporte social
Deporte recreativo
fútbol internacional
fútbol jujeño
fútbol jujeño
rutas

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Conocé el estado de las rutas de la provincia

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy informó cortes, transitabilidad restringida y sectores intransitables en varias rutas debido a fenómenos climáticos.

Lunes, 29 de diciembre de 2025 07:10

 La Policía de la Provincia, a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, emitió una serie de alertas tempranas este 29 de diciembre, informando sobre el complicado estado de varias rutas jujeñas a causa de la invasión de sedimentos, agua y acumulación de arena en la calzada.

Entre los puntos más críticos se encuentra la RP 73, en Palca de Aparzo (Dpto. Humahuaca), que fue declarada INTRANSITABLE debido a la crecida de los ríos Varas y Puerta de Zenta, entre otros. Las autoridades recomiendan evitar por completo este tramo, especialmente de noche o durante lluvias.

Asimismo, se registra un corte momentáneo para vehículos pesados en la intersección de la RN 9 y la RN 52, a la altura del km 17 cerca de Purmamarca. El sector es transitable solo para vehículos livianos, pero con extrema precaución por la presencia de sedimento y agua en la calzada.

Otros caminos presentan transitabilidad restringida. En la RN 9, en el tramo Altura Quebrada Amarilla – Huacalera (El Perchel), y en la RN 52, km 185, el paso es con precaución debido a la invasión de sedimentos y acumulación de arena por sectores, respectivamente. Se insta a los conductores a circular a velocidad reducida, mantener distancia de frenado y obedecer toda señalización.

En tanto en la RN 9 a la altura del km 1772 en el Pje. Huichaira el tránsito es en media calzada con paso alternado.

Recomendaciones generales y otros tramos afectados
La Dirección de Tránsito reitera la importancia de conducir con máxima precaución, respetar las indicaciones del personal de regulación y evitar los tramos críticos siempre que sea posible. El estado de las rutas es dinámico y puede cambiar rápidamente con las condiciones climáticas.

Otros caminos reportados con problemas de transitabilidad, desvíos o que requieren circular con precaución son: la RN 34 (en el acceso a San Pedro y cerca de Manantiales), la RN 40 (en la altura del Río San Juan de Oro y otros sectores), y varias rutas provinciales (RP 4, RP 70, RP 78, RP 79, RP 83, RP 105, entre otras), debido a obras, baches, neblinas o cortes por crecidas.

Se recomienda a los viajeros consultar los canales oficiales antes de emprender un viaje y planificar rutas alternativas para mayor seguridad.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD