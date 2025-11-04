°
4 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Gobierno Nacional
Gobierno Nacional
El tiempo en Jujuy
Cindac
inseguridad
China
Anamat
Lowrdez Fernández
Derrumbe
Huacalera
Gobierno Nacional
Gobierno Nacional
El tiempo en Jujuy
Cindac
inseguridad
China
Anamat
Lowrdez Fernández
Derrumbe
Huacalera

DÓLAR OFICIAL

$1500.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Huacalera

Abrirán puestos de artesanías

La comuna llamó a inscribirse para acceder a los mismos.

Martes, 04 de noviembre de 2025 00:00
Turismo | La comuna huacalereña se prepara para la próxima temporada turística.

La comisión municipal de Huacalera en diciembre habilitará los puestos de venta de artesanías que construyó en el acceso a la histórica iglesia, como un espacio donde los visitantes puedan admirar y adquirir los trabajos auténticos elaborados por el artesanado local.

Los interesados deberán registrar su inscripción en la Secretaría de Inspectoría municipal, cumpliendo los siguientes requisitos: DNI, certificado de residencia (se priorizará a los huacalereños), fotocopia de Cuit o Cuil, y Formulario A1 (que deberá ser solicitado en Inspectoría y detallar los datos requeridos).

La recepción de la documentación se extenderá hasta el mes próximo de lunes a viernes en el horario de 7.30 a 12.30 en la citada secretaría ubicada en el edificio municipal.

Con la inauguración de la temporada turística después del 10 de diciembre se habilitarán los puestos de venta de artesanías.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD