Abrirán puestos de artesanías

La comisión municipal de Huacalera en diciembre habilitará los puestos de venta de artesanías que construyó en el acceso a la histórica iglesia, como un espacio donde los visitantes puedan admirar y adquirir los trabajos auténticos elaborados por el artesanado local.

Los interesados deberán registrar su inscripción en la Secretaría de Inspectoría municipal, cumpliendo los siguientes requisitos: DNI, certificado de residencia (se priorizará a los huacalereños), fotocopia de Cuit o Cuil, y Formulario A1 (que deberá ser solicitado en Inspectoría y detallar los datos requeridos).

La recepción de la documentación se extenderá hasta el mes próximo de lunes a viernes en el horario de 7.30 a 12.30 en la citada secretaría ubicada en el edificio municipal.

Con la inauguración de la temporada turística después del 10 de diciembre se habilitarán los puestos de venta de artesanías.