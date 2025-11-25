Mejoras en equipamiento de la plaza "Hipólito Yrigoyen"

El intendente capitalino Raúl Jorge, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, supervisó los trabajos de mejoras en la plaza Hipólito Yrigoyen del barrio Ciudad de Nieva. Estos trabajos consisten en el recambio de 32 bancos nuevos de hormigón, la colocación de las réplicas de Los Leones de Lola Mora y puesta en funcionamiento de la fuente circundante con su respectiva iluminación LED, además de la pavimentación de un tramo de calle Pedro del Portal.

Sobre este tema, el jefe comunal explicó que los trabajos no se detienen como se comprometieron desde el municipio con el centro vecinal para la mejora del equipamiento de la plaza Hipólito Yrigoyen con el recambio de los 32 bancos en total, la colocación de las réplicas de la escultura de Los Leones por parte del Gobierno provincial, y la puesta en funcionamiento de la fuente y su iluminación, "buscamos embellecer y poner en valor esta hermosa plaza tan importante para todos los vecinos".

Seguidamente el intendente Jorge expresó que, simultáneamente, están trabajando con obras de pavimento que benefician a los barrios Ciudad de Nieva, 23 de Agosto y el sector de Ciudad de Cultural en Alto Padilla, "mediante las obras, con fondos propios, de calle Pedro del Portal, para una total interconexión en todo el sector", destacó.

Por su parte, el secretario Montiel explicó que esta plaza "tiene un gran movimiento de personas todos los días. Por eso firmamos un convenio a través de Intendencia y estamos en pleno proceso para reponer los bancos que son de hormigón. Estos 32 bancos fueron adquiridos en Buenos Aires y solo nos quedan instalar algunos sobre calle Iriarte para concluir", precisó.

Cierre de programa

Mañana, de 9 a 12, en el Multiespacio General Arias (Monteagudo 1795) se realizará la jornada de cierre del programa "La Muni junto a Vos". En esta ocasión la actividad se llevará a cabo junto a la Muestra Anual de Talentos de Personas Mayores. "La Muni junto a Vos" durante todo el año recorrió distintos barrios acercando servicios municipales y provinciales de manera descentralizada, facilitando trámites en Registro Civil, Defensa del Consumidor, Susepu, Defensoría del Pueblo, servicios de salud y Zoonosis, entre otros.