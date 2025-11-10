El viernes arrancará el 3º Rally Palma Sola

Todo listo para el 3º Rally Palma Sola que desde el viernes albergará a pilotos de las categorías camionetas, motos, cuatriciclos, utvs y autos clásicos provenientes de Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Jujuy. La competencia organizada por Julio Sapag y el respaldo del municipio de Palma Sola se desarrollará en 3 jornadas y los interesados podrán inscribirse comunicándose con Nicolás Abregú al celular 3815757334.

El cronograma es el siguiente, el viernes a las 14 comienzan a hacerse los trámites administrativos, a las 16.30 largada prologo aproximadamente 54 km y a las 21 habrá una cena. El sábado a las 8 largada de la carrera aproximadamente 210 km y a las 16.30 super prime, circuito con dificultad. Mientras que el domingo a las 8 será la largada Palma Sola - Maíz Gordo, ida y vuelta, aproximadamente 112 km y a las 16.30 entrega de premios. La primera edición en 2022 incluyó un super prime local, un tramo especial que permitió al público acercarse a los autos, ver la carrera de cerca e interactuar con los pilotos. Esta propuesta fue muy bien recibida y motivó la realización de la segunda edición en 2023 con mayor éxito. Tras la pausa de 2024, los participantes insistieron a Julio Sapag organizar la edición 2025. El evento no solo aporta emoción y espectáculo, también un impulso significativo al turismo y la economía local. Sabiendo que Palma Sola cuenta con sus atractivos naturales, culturales y gastronómicos.