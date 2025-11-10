°
10 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy
Seguridad Vial
Biocombustibles
Alberto Fernández
ventas
Autos Usados
CGT
Maximiliano Pullaro
viernes
Deportes

El viernes arrancará el 3º Rally Palma Sola

Participarán autos clásicos, camionetas, motos, cuatris y utvs.

Lunes, 10 de noviembre de 2025 10:03

Todo listo para el 3º Rally Palma Sola que desde el viernes albergará a pilotos de las categorías camionetas, motos, cuatriciclos, utvs y autos clásicos provenientes de Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Jujuy. La competencia organizada por Julio Sapag y el respaldo del municipio de Palma Sola se desarrollará en 3 jornadas y los interesados podrán inscribirse comunicándose con Nicolás Abregú al celular 3815757334.

El cronograma es el siguiente, el viernes a las 14 comienzan a hacerse los trámites administrativos, a las 16.30 largada prologo aproximadamente 54 km y a las 21 habrá una cena. El sábado a las 8 largada de la carrera aproximadamente 210 km y a las 16.30 super prime, circuito con dificultad. Mientras que el domingo a las 8 será la largada Palma Sola - Maíz Gordo, ida y vuelta, aproximadamente 112 km y a las 16.30 entrega de premios. La primera edición en 2022 incluyó un super prime local, un tramo especial que permitió al público acercarse a los autos, ver la carrera de cerca e interactuar con los pilotos. Esta propuesta fue muy bien recibida y motivó la realización de la segunda edición en 2023 con mayor éxito. Tras la pausa de 2024, los participantes insistieron a Julio Sapag organizar la edición 2025. El evento no solo aporta emoción y espectáculo, también un impulso significativo al turismo y la economía local. Sabiendo que Palma Sola cuenta con sus atractivos naturales, culturales y gastronómicos.

 

Temas de la nota

