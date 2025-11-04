°
4 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Rescate

Rescatan a una bebé durante un disturbio familiar en el loteo Bárcena

El hecho ocurrió el lunes en una vivienda del loteo Bárcena, cuando un joven intoxicado forcejeaba con su padre mientras sostenía en brazos a una bebé de tres semanas.

Martes, 04 de noviembre de 2025 20:19

Una rápida intervención del Grupo Especial Motorizado (GEM) permitió el rescate de una bebé de apenas tres semanas de vida durante un violento disturbio familiar ocurrido en un domicilio del loteo Bárcena, sobre calle Zurueta.

El hecho tuvo lugar el lunes 3 de noviembre, alrededor de las 7:30 horas, cuando los efectivos fueron alertados por el Centro de Monitoreo y Emergencia 911 sobre una situación de conflicto en la vivienda.

Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con un joven en estado de intoxicación, que forcejeaba con su padre mientras sostenía a la bebé e intentaba llevársela a la fuerza. Ante el peligro inminente, los efectivos procedieron a reducirlo de inmediato y lograron poner a salvo a la menor, quien fue entregada a su madre, de 24 años.

El sujeto, de 19 años, fue trasladado a la Seccional 32° donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Su padre se presentó posteriormente en la dependencia policial para radicar la denuncia formal.


 

