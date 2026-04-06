Misión Artemis II: observación de la cara oculta de la Luna

La tripulación de Orion avanza hacia nuestro satélite natural. El punto de mayor acercamiento será alrededor de las 20:00.

La nave Orión ya se encuentra a solo 12.300 kilómetros de la Luna. La tripulación informó que apagaron las luces del interior del vehículo para poder ver con mayor nitidez la superficie lunar.

Desde nuestro sitio web eltribunodejujuy.com podés seguir en vivo el sobrevuelo lunar de la Misión Artemis II.

Según comunicaron, los cuatro astronautas comenzaron con su misión de fotografiar al satélite y tomar anotaciones.

Con una duración prevista de aproximadamente siete horas, el periodo de observación lunar es el intervalo de tiempo durante el cual la tripulación se encuentra lo suficientemente cerca de la Luna como para realizar observaciones científicas de gran relevancia y la nave espacial está orientada de tal manera que las ventanas apuntan hacia la Luna.

Horarios de la observación de la cara oculta de la Luna (hora de Argentina)

14:00 | Comienza la cobertura de la NASA del sobrevuelo lunar.

14:56 | La tripulación superará el récord de la mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra, establecido previamente por el Apolo 13 en 1970.

15:10 | Declaraciones de la tripulación sobre el récord de distancia batido por el Apolo 13 (solo audio).

15:15 | La tripulación configura la cabina de Orion para las operaciones de sobrevuelo.

15:45 | Comienza la observación lunar.

19:44 | Se prevé la pérdida de comunicaciones cuando la tripulación se dirija hacia la parte posterior de la Luna (aproximadamente 40 minutos).

20:02 | Máximo acercamiento de Orión a la Luna (6.530 km).

20:07 | Orión alcanza su distancia máxima desde la Tierra (252.757 millas).

20:25 | El amanecer terrestre marca el momento en que la Tierra vuelve a ser visible en el borde opuesto de la Luna; se prevé la adquisición de comunicaciones cuando la tripulación reaparezca desde detrás de la Luna.

21:35-22:32 | Durante un eclipse solar, el Sol pasará por detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación.

22:20 | Concluye la observación lunar.