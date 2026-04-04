Un muerto en un banderazo en el estadio de Alianza Lima

Un banderazo de los hinchas de Alianza Lima pasó a convertirse en una tragedia en pocos segundos. En la previa al clásico ante Universitario, los fanáticos decidieron concentrarse en el Estadio Alejandro Villanueva para dar apoyo al equipo, pero en ese momento se “habrían presionado”, lo que provocó la muerte de una persona y al menos 47 heridos, informaron las autoridades.

El Ministerio de Salud (Minsa) de Perú informó que al lugar “movilizaron ocho unidades para la atención prehospitalaria de los afectados, en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios”.

De acuerdo con el reporte preliminar, hubo más de 40 personas lesionadas. “Tres de ellas han sido trasladadas al Hospital Nacional Arzobispo Loayza”, detallaron.

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, indicó que el operativo buscaba "garantizar la atención de salud de todos los heridos en los hospitales" y confirmó que un hincha falleció.

El brigadier Marco Pajuelo, por su parte, sumó que, “hasta el momento, no se ha encontrado ninguna estructura dañada en los interiores del estadio” y que se espera una inspección completa para determinar la causa del incidente.

Alianza Lima también emitió un comunicado para aclarar que el hecho ocurrido no guarda relación con la caída de muros ni fallas estructurales.

Horas más tarde, las autoridades indicaron que la tragedia habría sido producto de una avalancha entre los hinchas, que se “presionaron entre ellos”.

La Policía Nacional estableció un perímetro de seguridad para facilitar las tareas de rescate y realizar desvíos vehiculares, con el objetivo de mantener el orden en la zona. Además, detalló que los barristas no cayeron a una fosa ni debieron ser rescatados entre escombros.

Si bien remarcaron que la causa del incidente deberá ser investigada en profundidad, indicaron que se trataría de un hecho fortuito.